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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur şarkıları için izin alınmazsa dava açılacak - Magazin haberleri

        İzin alınmazsa dava açılacak

        Ferdi Tayfur şarkılarını seslendirmek serbest değil. Kendisinin sağlığında;"İsteyenler, izinsiz seslendirebilirler" demiş olsa da yasal varislerinden izin almak zorunda

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 08:44 Güncelleme: 10.01.2025 - 08:44
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        2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, sağlığında şöyle bir açıklamada bulunmuştu; "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı, herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım. MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek."

        Vefatının ardından, en çok konuşulan konulardan biri de Ferdi Tayfur'un şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeydi.

        Ferdi Tayfur'un şarkılarını izinsiz seslendirmek mümkün değil. Bunun nedenini, Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül açıkladı.

        Recep Ergül, Ferdi Tayfur'un; “Eserlerimi isteyen izinsiz okuyabilir” açıklamasına rağmen MESAM’a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını söyledi. Ergül; “Tayfur’un eserlerini okumak isteyenler ailesinden izin almak zorunda. MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorundalar. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davalarıyla karşı karşıya kalırlar."

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        #ferdi tayfur
        #Recep Ergül
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