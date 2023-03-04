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Ferhat Arıcan'dan bronz madalya

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Doha etabında Ferhan Arıcan, paralel bar finalinde bronz madalya kazandı

Ferhat Arıcan'dan bronz madalya
AA

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferhat Arıcan paralel barda 14.733 puan alarak üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.

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