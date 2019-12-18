Ferhat Göçer, Türk edebiyatının ünlü ismi Sabahattin Ali'yi ve eserlerini yeni nesle tanıtmayı kendisine misyon edindi. Göçer, önce Ali'nin hayatını bestelenmiş şiirleri eşliğinde sahneye taşıdığı 'Aldırma Gönül' adlı tek kişilik gösterisini sahnelemeye başladı. Ferhat Göçer, şimdi de 'Sabahattin Ali Şarkıları' adlı albümünde Sabahattin Ali'nin bestelenmiş şiirlerine yer verdi.
Ferhat Göçer, 17 Ocak'ta Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanacak olan albümün ilk klibini 'Geçmiyor Günler'e çekti. Müziği Ahmet Kaya'ya ait olan şarkının klibini Kemal Başbuğ yönetirken Beykoz Kundura Fabrikası'na cezaevi dekoru yapıldı.
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