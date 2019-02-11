Ferhat Göçer ve Ömür Gedik ayrıldı

Giriş: 11.02.2019 - 10:05 | Güncelleme:  

11 yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri düşünülen Ömür Gedik ile Ferhat Göçer ayrıldı. Göçer ile birlikte yaşadığı evden ayrılarak kendi evine taşınan Gedik, ayrılıkla ilgili açıklamalarda bulundu

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    11 yıldır yaşadıkları aşkla adlarından söz ettiren Ferhat Göçer-Ömür Gedik çiftinden kötü haber... İkili, ayrılma kararı aldı. Ayrılık sonrası 2. Sayfa'ya açıklamalarda bulunan Gedik, şunları söyledi:

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    "EVDEN AYRILDIĞIM DOĞRU"

    "Çok konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Özel hayatımla ilgili konuşmayı seven biri değilim. Evden ayrıldığım doğru. 11 yıllık bir ilişki var, çok konuşmak istemiyorum. Kafamı dinleme sürecindeyim, aldatılma yok. Kendi aramızda çözemediğimiz sorular var"

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    "EVLENMEKTEN KORKUYORUM"

    Göçer, geçtiğimiz senelerde HT Magazin'e verdiği bir röportajda, "Şu anki yaşam şeklimizden ikimizin de şikâyeti yok. 3 kere evlenip boşanmış biri olarak evlilikle ilgili korkularım var. Sanırım bende bazı hatalar var" açıklamasını yapmıştı.

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