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"EVDEN AYRILDIĞIM DOĞRU"

"Çok konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Özel hayatımla ilgili konuşmayı seven biri değilim. Evden ayrıldığım doğru. 11 yıllık bir ilişki var, çok konuşmak istemiyorum. Kafamı dinleme sürecindeyim, aldatılma yok. Kendi aramızda çözemediğimiz sorular var"