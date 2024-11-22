Feribot seferlerine fırtına engeli

Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan fırtına ve sağanak Çanakkale'de de hayatı olumsuz etkiledi. Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferlerden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan saat 07.00 seferleri iptal edildi.