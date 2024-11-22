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        Haberler Gündem Güncel Feribot seferlerine fırtına engeli | Son dakika haberleri

        Feribot seferlerine fırtına engeli

        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:21
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        Feribot seferlerine fırtına engeli
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        Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan fırtına ve sağanak Çanakkale'de de hayatı olumsuz etkiledi. Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferlerden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan saat 07.00 seferleri iptal edildi.

        Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan 07.00, 10.00 ve 14.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek. Gün içinde planlanan Bozcaada'dan 18.00 ve 22.00, Geyikli'den 19.00 ve 23.00 saatlerindeki seferlerle hizmet verilecek.

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        #Çanakkale
        #fırtına
        #feribot
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