Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Feribot seferlerine olumsuz hava engeli | Son dakika haberleri

        Feribot seferlerine olumsuz hava engeli

        Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan deniz otobüsü seferlerinden 6'sı olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 17:02 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Feribot seferlerine olumsuz hava engeli
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

        Aynı gerekçeyle 14.00 ile 15.55 arasındaki 4 sefer de yapılamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #budo
        #deniz otobüsü
        #deniz ulaşımı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bozcaada'da büyük yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Bozcaada'da büyük yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        'Marul' şakasının ardından Liz Truss sahneyi terk etti
        Çenesine demir korkuluk saplandı!
        Çenesine demir korkuluk saplandı!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı