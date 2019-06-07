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Olay, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Datça-Bodrum seferini yapan Kemalreis-3 isimli feribotta meydana gelen kazada bir yolcunun parmağının koptuğu ihbarı yapıldı. DHA'nın haberine göre, ihbarın ardından Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nden bir deniz ambulansı bölgeye yönlendirildi.

Bodrum Limanı'ndan hareket eden deniz ambulansı saat 19.40'da Kemalreis-3 isimli feribota ulaştı. Feribota yanaşan deniz ambulansı sağ el yüzük parmağı koltuğun arasına sıkışıp, uç kısmından kopan Turan Çakıroğlu'nu aldı.

Feribottan alınan Çakıroğlu ve buz torbasında muhafaza edilen parmağından kopan parça, Bodrum Limanı'nda götürülüp, burada hazır bekletilen kara ambulansına nakledilerek bir özel hastaneye sevk edildi.

Çakıroğlu'nun parmağının kopan kısmı, burada yerine dikildi.