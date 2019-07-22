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Feriha Gözetlik'ten 'Gecenin Matemini Aşkıma Örtüp Sarayım' performansı

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’nin halası Feriha Gözetlik, Selahattin Pınar'ın bestecisi olduğu 'Gecenin Matemini Aşkıma Örtüp Sarayım'ı söyledi. Gözetlik'in performansı sosyal medyada beğeni topladı

Feriha Gözetlik, Hüsnü Şenlendirici

Görsel sanatçı Ahmet Güneştekin'in Twitter hesabından yayınladığı görüntülerde, sahne alan Hüsnü Şenlendirici bir ara halası Feriha Gözetlik'i sahne önüne alıyor. Gözetlik, 'Gecenin Matemini Aşkıma Örtüp Sarayım'ı söylerken, Hüsnü Şenlendirici de halasına klarnetiyle eşlik ediyor.

Ahmet Güneştekin paylaşımına, "Selahattin Pınar’ın hüzzam makamı 'Gecenin Matemini' eserini kaşını gözünü kırmadan böyle okumak oldukça zordur. Çok dik bir eserdir. Keşfedilmemiş bir anadolu kadının böyle okuması akla 'Keşfedilmeyi beklemek ölümü beklemektir' sözümü hatırlattı" notunu düştü.

Feriha Gözetlik'in performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

GEÇEN YIL ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Görüntülerin, geçen yıl İzmir'in Kınık ilçesinde, ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici tarafından 3'üncüsü düzenlenen Klarnet Kampı gala gecesinde çekildiği ortaya çıktı.

Konserinin son bölümünde ünlü klarnetçi Altan Gözetlik'in annesi olan Feriha Gözetlik'e yeğeni Hüsnü Şenlendirici eşlik ediyor.

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