Aslan Gülman gecelerde!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslan Gülman, sorulan soruları ise yanıtsız bıraktı.

Patlayan flaşlar karşısında panik yapan kız arkadaşları, "Aslan bizi çekiyorlar" çığlık atmakla yetindi.

Feryal-Kemal Gülman

Feryal Gülman'ın, boşanma aşamasında olduğu eşi Kemal Gülman'ın Bodrum'da sevgilisiyle öpüşürken görüntülenmesi bu yaz uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Feryal Gülman, "Ne yazık ki bu görüntüler boşanmaya karar verdiğim süreçte yaşadığım acıları tazeledi, bir anne ve eş olarak yeniden ve derinden yaraladı. O zaman ve bugün de tam da sizlerin şahit olduğunuz bu yaşananlar sebebiyle bu kararı almak zorunda kalmıştım" demişti.

Çiftin boşanma davası yaklaşık 4 yıldır sürüyor.