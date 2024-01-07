Festivallerin 'Altın Filmler'i gişede varla yok arasında
Ödüllü filmlerin yazgısı, yine değişmedi. Festivallerde jüriyi etkileyerek ödüller kazanan filmler, izleyiciler üzerinde aynı etkiyi bırakamıyor. Ülkemizin iki güzide film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali ile Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülüne layık görülen filmlerin bu başarısı, izleyicilerde aynı ölçüde karşılık bulamadı. 2011'den bu yana her iki festivalden 'En İyi Film' ödülü kazanan 24 filmin ortalama izleyici sayısı bir hayli düşük kaldı
Ülkemizin prestijli film festivalleri; Antalya Altın Portakal Film Festivali ile Adana Altın Koza Film Festivali...
Sinemacılar için bu iki festivalden ödül kazanmak, prestij açısından büyük önem arz ediyor.
Elbette en başta, en büyük ödül olan 'En İyi Film' dalında 'Altın Portakal' ve 'Altın Koza' kazanmak...
Ne var ki 'Altın Filmler', gişede kazandıkları ödüller kadar karşılık bulamadı / bulamıyor.
2011'den bu yana, 'En İyi Film' dalında ödül kazanan 24 film, toplamda 387.485 kişi tarafından izlendi. Ödüllü film başına düşen izleyici sayısı; sadece; 16.145 oldu.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül kazanan filmler;
2011
• Güzel Günler Göreceğiz
Yönetmen… Hasan Tolga Pulat
İzleyici Sayısı… 36.009
2012
• Güzelliğin On Par' Etmez
Yönetmen… Hüseyin Tabak
İzleyici Sayısı… 6.182
2013
• Cennetten Kovulmak
Yönetmen… Ferit Karahan
İzleyici Sayısı… 7.244
• Kusursuzlar
Yönetmen… Ramin Maun
İzleyici Sayısı… 8.439
* 'En İyi Film' ödülü iki film arasında paylaştırıldı.
2014
• Kuzu
Yönetmen… Kutluğ Ataman
İzleyici Sayısı… 11.838
2015
• Sarmaşık
Yönetmen… Tolga Karaçelik
İzleyici Sayısı… 26.381
2016
• Mavi Bisiklet
Yönetmen… Ümit Köreken
İzleyici Sayısı… 10.503
2019
• Bozkır
Yönetmen… Ali Özel
İzleyici Sayısı… 1.639
* 2017 ve 2018'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Türk filmlerine yönelik 'Uzun Metraj Film Yarışması' kategorisinde yarışma düzenlenmedi.
2020
• Hayaletler
Yönetmen… Azra Deniz Okyay
İzleyici Sayısı… Gösterime girmedi. (Dijital platformda yayınlandı)
2021
• Okul Tıraşı
Yönetmen… Ferit Karahan
İzleyici Sayısı… 5.733
2022
• Karanlık Gece
Yönetmen… Özcan Alper
İzleyici Sayısı… 16.876
Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödül kazanan filmler;
2011
• Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi
Yönetmen… Onur Ünlü
İzleyici Sayısı… 45.253
2012
• Babamın Sesi
Yönetmen… Orhan Eskiköy - Zeynel Doğan
İzleyici Sayısı… 18.214
2013
• Gözümün Nuru
Yönetmen… Melik Saraçoğlu - Hakkı Kurtuluş
İzleyici Sayısı… 1.751
• Yozgat Blues
Yönetmen… Mahmut Fazıl Coşkun
İzleyici Sayısı… 23.179
* 'En İyi Film' ödülü iki film arasında paylaştırıldı.
2014
• Toz Ruhu
Yönetmen… Nesimi Yetik
İzleyici Sayısı… 3.817
2015
• Abluka
Yönetmen… Emin Alper
İzleyici Sayısı… 24.736
2016
• Koca Dünya
Yönetmen… Reha Erdem
İzleyici Sayısı… 15.989
2017
• Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
Yönetmen… Onur Ünlü
İzleyici Sayısı… 26.880
2018
• Sibel
Yönetmen… Çağla Zencirci - Guillaume Giovanetti
İzleyici Sayısı… 33.725
2019
• Nuh Tepesi
Yönetmen… Cenk Ertürk
İzleyici Sayısı… 53.118
2020
• Nasipse Adayız
Yönetmen… Ercan Kesal
İzleyici Sayısı… 5.879
2021
• Yaramaz Çocuklar
Yönetmen… Ahmet Necdet Çupur
İzleyici Sayısı… 1.214