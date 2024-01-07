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        Haberler Magazin Festivallerin 'Altın Filmler'i gişede varla yok arasında

        Festivallerin 'Altın Filmler'i gişede varla yok arasında

        Ödüllü filmlerin yazgısı, yine değişmedi. Festivallerde jüriyi etkileyerek ödüller kazanan filmler, izleyiciler üzerinde aynı etkiyi bırakamıyor. Ülkemizin iki güzide film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali ile Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülüne layık görülen filmlerin bu başarısı, izleyicilerde aynı ölçüde karşılık bulamadı. 2011'den bu yana her iki festivalden 'En İyi Film' ödülü kazanan 24 filmin ortalama izleyici sayısı bir hayli düşük kaldı 

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 07.01.2024 - 00:00 Güncelleme: 07.01.2024 - 00:00
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        1

        Ülkemizin prestijli film festivalleri; Antalya Altın Portakal Film Festivali ile Adana Altın Koza Film Festivali...
        Sinemacılar için bu iki festivalden ödül kazanmak, prestij açısından büyük önem arz ediyor.
        Elbette en başta, en büyük ödül olan 'En İyi Film' dalında 'Altın Portakal' ve 'Altın Koza' kazanmak...
        Ne var ki 'Altın Filmler', gişede kazandıkları ödüller kadar karşılık bulamadı / bulamıyor.
        2011'den bu yana, 'En İyi Film' dalında ödül kazanan 24 film, toplamda 387.485 kişi tarafından izlendi. Ödüllü film başına düşen izleyici sayısı; sadece; 16.145 oldu.

        2

        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül kazanan filmler;

        3

        2011
        • Güzel Günler Göreceğiz
        Yönetmen… Hasan Tolga Pulat
        İzleyici Sayısı… 36.009

        4

        2012
        • Güzelliğin On Par' Etmez
        Yönetmen… Hüseyin Tabak
        İzleyici Sayısı… 6.182

        5

        2013
        • Cennetten Kovulmak
        Yönetmen… Ferit Karahan
        İzleyici Sayısı… 7.244

        • Kusursuzlar
        Yönetmen… Ramin Maun
        İzleyici Sayısı… 8.439

        * 'En İyi Film' ödülü iki film arasında paylaştırıldı.

        6

        2014
        • Kuzu
        Yönetmen… Kutluğ Ataman
        İzleyici Sayısı… 11.838

        7

        2015
        • Sarmaşık
        Yönetmen… Tolga Karaçelik
        İzleyici Sayısı… 26.381

        8

        2016
        • Mavi Bisiklet
        Yönetmen… Ümit Köreken
        İzleyici Sayısı… 10.503

        9

        2019
        • Bozkır
        Yönetmen… Ali Özel
        İzleyici Sayısı… 1.639

        * 2017 ve 2018'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Türk filmlerine yönelik 'Uzun Metraj Film Yarışması' kategorisinde yarışma düzenlenmedi.

        10

        2020
        • Hayaletler
        Yönetmen… Azra Deniz Okyay
        İzleyici Sayısı… Gösterime girmedi. (Dijital platformda yayınlandı)

        11

        2021
        • Okul Tıraşı
        Yönetmen… Ferit Karahan
        İzleyici Sayısı… 5.733

        12

        2022
        • Karanlık Gece
        Yönetmen… Özcan Alper
        İzleyici Sayısı… 16.876

        13

        Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödül kazanan filmler;

        14

        2011
        • Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi
        Yönetmen… Onur Ünlü
        İzleyici Sayısı… 45.253

        15

        2012
        • Babamın Sesi
        Yönetmen… Orhan Eskiköy - Zeynel Doğan
        İzleyici Sayısı… 18.214

        16

        2013
        • Gözümün Nuru
        Yönetmen… Melik Saraçoğlu - Hakkı Kurtuluş
        İzleyici Sayısı… 1.751

        • Yozgat Blues
        Yönetmen… Mahmut Fazıl Coşkun
        İzleyici Sayısı… 23.179

        * 'En İyi Film' ödülü iki film arasında paylaştırıldı.

        17

        2014
        • Toz Ruhu
        Yönetmen… Nesimi Yetik
        İzleyici Sayısı… 3.817

        18

        2015
        • Abluka
        Yönetmen… Emin Alper
        İzleyici Sayısı… 24.736

        19

        2016
        • Koca Dünya
        Yönetmen… Reha Erdem
        İzleyici Sayısı… 15.989

        20

        2017
        • Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
        Yönetmen… Onur Ünlü
        İzleyici Sayısı… 26.880

        21

        2018
        • Sibel
        Yönetmen… Çağla Zencirci - Guillaume Giovanetti
        İzleyici Sayısı… 33.725

        22

        2019
        • Nuh Tepesi
        Yönetmen… Cenk Ertürk
        İzleyici Sayısı… 53.118

        23

        2020
        • Nasipse Adayız
        Yönetmen… Ercan Kesal
        İzleyici Sayısı… 5.879

        24

        2021
        • Yaramaz Çocuklar
        Yönetmen… Ahmet Necdet Çupur
        İzleyici Sayısı… 1.214

        25

        2022
        • Ela ile Hilmi ve Ali
        Yönetmen… Ziya Demirel
        İzleyici Sayısı… 2.886

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        #Antalya Altın Portakal Film Festivali
        #Adana Altın Koza Film Festivali
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