Festivallerin 'Altın Filmler'i gişede varla yok arasında

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Ülkemizin prestijli film festivalleri; Antalya Altın Portakal Film Festivali ile Adana Altın Koza Film Festivali...

Sinemacılar için bu iki festivalden ödül kazanmak, prestij açısından büyük önem arz ediyor.

Elbette en başta, en büyük ödül olan 'En İyi Film' dalında 'Altın Portakal' ve 'Altın Koza' kazanmak...

Ne var ki 'Altın Filmler', gişede kazandıkları ödüller kadar karşılık bulamadı / bulamıyor.

2011'den bu yana, 'En İyi Film' dalında ödül kazanan 24 film, toplamda 387.485 kişi tarafından izlendi. Ödüllü film başına düşen izleyici sayısı; sadece; 16.145 oldu.