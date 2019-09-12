Turgay Kırış idaresindeki yolcu minibüsü, Göcek Tüneli girişindeki kavşakta, Kadir Ereli yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki Aslıhan Ereli ile minibüs şoförü ve minibüsteki 11 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralılar, ambulanslarla Fethiye, Dalaman ve Ortaca ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.