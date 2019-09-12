Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Fethiye'de yolcu minibüsü otomobille çarpıştı: 14 yaralı

AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

Fethiye'de trafik kazası

Turgay Kırış idaresindeki yolcu minibüsü, Göcek Tüneli girişindeki kavşakta, Kadir Ereli yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki Aslıhan Ereli ile minibüs şoförü ve minibüsteki 11 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralılar, ambulanslarla Fethiye, Dalaman ve Ortaca ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! KKTC'de askeri bölgede patlama
GÜNDEMKKTC'de askeri bölgede patlama!
Bursa'da feci kaza kameraya yansıdı
GÜNDEMBursa'da feci kaza kameraya yansıdı
Habertürk'e konuşan trafik uzmanları hız sınırıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi
GÜNDEMHız sınırı artmalı mı, düşmeli mi?
19 yaşındaki genç, kız meselesi nedeniyle bıçaklanarak öldürüldü
GÜNDEM19 yaşındaki genç, bıçaklanarak öldürüldü!
Balıkesir'de 76 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMBalıkesir'de 76 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'da alkollü olduğu iddia edilen öğretmen açığa alındı
GÜNDEMAlkollü olduğu iddia edilen öğretmen açığa alındı
DHA'dan yanlış fotoğraf için özür
GÜNDEMDHA'dan yanlış fotoğraf için özür
Aydın'da 45 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMAydın'da 45 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de 181 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMİzmir'de 181 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika: Çorum'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu - 11 Eylül Son Depremler
GÜNDEMÇorum'da korkutan deprem!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X