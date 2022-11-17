AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 1985'te yapılan askeri sınav sorularını da çaldığı ortaya çıktı

AA'nın haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca (KKK) FETÖ irtibatı şüphesi üzerine eski Albay Cengiz C. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Araştırma sonucundan şüphelinin Kuleli Askeri Lise öğrencisi olduğu yıllarda "cemaat bağlantısı" nedeniyle soruşturma geçirdiği belirlendi.

ÖNCEDEN VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bunun üzerine 27 Mart 2017'de beyanına başvurulan Cengiz C. örgüt evinde askeri lise sınavına hazırlandığını ve soruların bir kısmının önceden kendisine verildiğini söyledi. Bu itiraflardan sonra hareket geçen KKK Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, Cengiz C.'nin durumunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.

İDDİANAME MAHKEMECE KABUL EDİLDİ

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"BU EVDE BENİ TANIMAYA, ÖLÇMEYE ÇALIŞIRLARDI"

İddianamede beyanlarına yer verilen Cengiz C., ilk ve ortaokulu Tokat'ta tamamladıktan sonra askeri lise sınavlarına girmeye karar verdiğini, bu durumu paylaştığı bir hemşehrisinin aracılığıyla 1985'te Ankara'ya geldiğini söyledi.

Burada FETÖ'ye bağlı bir evde sınava hazırlanmaya başladığını belirten Cengiz C, "Evde, üniversite okuyan ve benden yaşça büyük biri vardı, birinin adı Ö.K. idi. İsmini hatırlamadığım bir kişi daha vardı. 3 öğrenciydik, üniversiteye giden kişi, bizi Türkçe, fen ve matematik çalıştırıyordu. Bu evde kaldığım kısa dönemde beni tanımaya, ölçmeye çalışırlardı. O zaman çocuk denecek yaştaydım. Şimdi geriye dönüp baktığımda oranın FETÖ'nün olduğunu anlıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEDEN VERİLEN SORULAR SINAVDA ÇIKTI

Üzerinden uzun yıllar geçtiği için kendisine ders çalıştıran "örgüt abisi"ni hatırlayamadığını beyan eden Cengiz C, Ankara'da hazırlandıktan sonra askeri lise sınavına İstanbul'da girdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sınava 1985 yılında girdim. Beni ders çalıştıran kişi sınavdan birkaç gün önce aynı evde bana sınavda çıkacak Türkçe sorularını verdi. Aslında bana o an bu soruların sınavda çıkacağını söylemedi. Ancak o konulara, o sorulara çalışmamı söyledi. Ben sınava girdiğimde Türkçe kısmında çıkan soruların bir kısmını bana ders veren kişinin 'çalış' dediği sorular olduğunu gördüm. Sınavı kazandım, mülakat ve sağlık muayenesinden sonra Kuleli Askeri Lisesi'ni kazandım. Bana gösterilen soruların sayısını hatırlamıyorum."

Cengiz C., Ankara'da aynı evde sınava birlikte hazırladığı iki arkadaşının ise Işıklar Askeri Lisesi'ni kazandığını anlattı.

"ÖRGÜT EVLERİNE GİTMEM İÇİN BASKI YAPTILAR"

Askeri liseye başladıktan sonra F.E. ve M.Ç.'nin farklı zamanlarda kendisiyle irtibata geçerek örgüt evlerine gitmesi için baskı yaptıklarını iddia eden Cengiz C., "Bu şahıslar, o dönemlerde Fetullah Gülen cemaatine ait evlere gitmemi önerdi. F.E.'nin önerisini kabul etmedim. M.Ç. ile ise birkaç kez bu evlere gittim. O zamanlar 16 yaşındaydım. Cemaat ne bilmezdim. O evlere gittiğimizi, yemek yediğimizi hatırlıyorum. Ancak ne Ankara'daki evde ne de İstanbul'a gittiğim evlerde FETÖ ile ilgili, gizlilikle ilgili, Fetullah ile ilgili bir şey söylenmedi" savunmasını yaptı.

"SORULARIN NASIL AYNI OLDUĞUNU BİLEMİYORUM"

Bu yapıya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 1986'da idari soruşturma başlatıldığını belirten Cengiz C., bu kapsamda görüştüğü bir yüzbaşıya örgüte dair bildiklerini anlattığını ifade ederek, şunları söyledi:

"1985 yılında Ankara'da ders çalıştırıldığımda bana gösterilen Türkçe sorularının bir kısmı ile girdiğim sınavdaki Türkçe sorularının nasıl aynı olduğunu, beni evde çalıştıran kişinin neden bu şekilde beni yönlendirdiğini bilemiyorum. Belki de beni bu şekilde sınavlara yönlendirmek ve okula girişimin kendilerine göre kolaylaştırarak beni kendi amaçları doğrultusunda kullanmayı düşünmüş olabilirler. Askeri okulun ilk yılında koridorda önümü keserek bu örgütün sohbetlerine veya evlerine çağırmış olabilirler. Bahsettiğim bu dönem de dahil olmak üzere Fetullahçı yapıyla hiçbir zaman temasım olmadı. 1986'daki idari soruşturmada verdiğim beyanda ve söylediğim sözlerden dolayı bu kişiler etrafımdan uzaklaştı. Kod adı, benimle irtibatlı bir örgüt mensubu olmamıştır. TSK'dan neden ihraç olduğumu bilmiyorum."

ASKERİ LİSE VE HARP OKULLARINA YÖNLENDİRMİŞLER

FETÖ'nün kurulduğu ilk günden bu yana öncelikli amacının TSK'ya sızmak olduğuna dikkat çekilen iddianamede, bu doğrultuda örgüte kazandırılan gençlerin askeri lise ve harp okullarına yönlendirdiği ifade edildi.

1980'Lİ VE 1990'LI YILLAR

FETÖ'nün, mensuplarını ordu kadrolarına yerleştirmek için sınav sorularını sızdırdığı anlatılan iddianamede, "1980'li yıllardan itibaren TSK'ya sızan FETÖ mensupları, 1990'lı yılların sonundan itibaren personel temin, atama, istihbarat, istihbarata karşı koyma birimleri ile eğitim kurumlarının ölçme, değerlendirme birimleri ve diğer askeri okul, eğitim ile kurs birimlerine yuvalanmıştır" tespiti yapıldı.

ŞÜPHELİ DE ALBAY RÜTBESİNE KADAR YÜKSELMİŞ

Bu kapsamda 1985'deki askeri lise sınavından önce Cengiz C.'nin de diğer örgüt mensupları gibi soruları önceden temin ederek sınavı kazandığı belirtilen iddianamede, şüphelinin albay rütbesine kadar yükseldiği aktarıldı.

32 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, örgüt faaliyetleri kapsamında hileli yolla sınavı kazanarak kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılıktan" ise 5 yıldan 17 yıl 6 aya kadar hapis, ayrıca ihraç edildiği güne kadar aldığı maaş miktarı kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.