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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ OPERASYONU | FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı - FETÖ baskın

        FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı!

        Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü Mustafa O., yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:46 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:46
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        FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı!
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince aranan kişilere yönelik özel ekip oluşturuldu.

        AVUKAT OĞLUNUN BÜROSUNDA SAKLANMIŞ

        AA'da yer alan habere göre il genelinde çalışma yürüten ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen eski 1. sınıf emniyet müdürü Mustafa O'nun, oğluna ait avukatlık bürosunda saklandığını belirledi.

        OPERASYONLA YAKALANDI

        Daha önce Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak da görev yapan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edilen Mustafa O, polis ekiplerince oğlunun avukatlık ofisine düzenlenen operasyonda yakalandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Büroda küçük bir odada yakalanan firari hükümlü, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.

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