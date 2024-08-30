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        Haberler Gündem Güncel FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski emniyet müdürü yakalandı | Son dakika haberleri

        FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski emniyet müdürü yakalandı

        FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü H.B. Ankara'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:46 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:48
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        FETÖ'den hükümlü eski emniyet müdürü yakalandı
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        Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan eski emniyet müdürü H.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Söz konusu hükümlünün polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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        #FETÖ
        #Emniyet Müdürü
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