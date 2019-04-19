Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ihbar yapılan, 5 farklı soruşturmada ismi geçen ve Bylock kullanıcısı olan H.Ç.’nin örgütün sözde Fatih il imamı olduğu belirlendi…

FETÖ’NÜN GİZLİ EVLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

FETÖ üyelerinin kaldığı İstanbul’da 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında sözde Fatih imamı H.Ç.’nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

DOLAR VE EUROLARA EL KONULDU

Düzenlenen operasyon sırasında evlerde yapılan aramalarda, 176 bin 407 Dolar, 39 bin 515 TL ve bin 235 Euro para ele geçirildi.

TÜRKİYE’Yİ 5’E BÖLMÜŞLER

FETÖ/PDY’nin yapılanmasında yönetimsel olarak Türkiye’yi 5’e böldükleri belirlendi. Buna göre, Gaziantep merkezli Güneydoğu Anadolu bölgesi, Erzurum merkezli Doğu Anadolu bölgesi, İzmir merkezli Ege bölgesi, Ankara merkezil İç Anadolu bölgesi ve İstanbul merkezli Marmara bölgesi olarak ayırdıkları belirlendi.

İSTANBUL’U 11 İL’E BÖLMÜŞLER

FETÖ’nün İstanbul’u da 11 İl’e böldükleri belirlendi. Avrupa yakasının, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Fatih ve Sarıyer, Anadolu Yakası ise, Üsküdar, Kadıköy ve Kartal illeri olmak üzere 3’e ayırdıkları belirlendi