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        Haberler Televizyon Feyza Civelek, 30'uncu yaşını dansla kutladı - Magazin haberleri

        Feyza Civelek, 30'uncu yaşını dansla kutladı

        Feyza Civelek, yaş gününü 'Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşları; Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Rahimcan Kapkap'ın katılımıyla kutladı. Civelek, Kılıç ile dans ettiği anları sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 08:16 Güncelleme: 29.04.2025 - 08:16
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        Yeni yaşını dansla kutladı
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        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, 30 yaşına girdi. Yeni yaşını kutlayan Civelek’i, dizideki rol arkadaşları; Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Rahimcan Kapkap yalnız bırakmadı.

        Doğum gününü çeşitli paylaşımlarla kutlayan Feyza Civelek, Barış Kılıç ile dans ettiği anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        #Feyza Civelek
        #Barış Kılıç
        #kızılcık şerbeti
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