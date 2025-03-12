Feyza Civelek, ameliyat oldu
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, kolundan operasyon geçirdi
Giriş: 12.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:35
Ünlü oyuncu Feyza Civelek, geçtiğimiz ay talihsiz bir kaza geçirmişti. Sosyal medya hesabından alçılı kolunu paylaşan Civelek, takipçilerine kolunu kırdığını duyurmuştu.
Feyza Civelek, bu sabah saatlerinde kolundan ameliyat olduğunu açıkladı.
Feyza Civelek, ameliyata girmeden önce; "Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
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