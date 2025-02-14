"Kolumu kırdım"
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek, talihsiz bir kaza geçirerek kolunu kırdı; "Yine nazara geldik"
Giriş: 14.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:10
SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, talihsiz bir kaza geçirdi.
Sosyal medya hesabından alçılı kolunu paylaşan oyuncu, kolunu kırdığını takipçilerine duyurdu. Civelek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik"
Fotoğraflar: Instagram
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