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        Haberler Magazin Feyza Civelek, kolunu kırdı: Yine nazara geldik - Magazin haberleri

        "Kolumu kırdım"

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek, talihsiz bir kaza geçirerek kolunu kırdı; "Yine nazara geldik"

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:10
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        "Kolumu kırdım"
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        SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, talihsiz bir kaza geçirdi.

        Sosyal medya hesabından alçılı kolunu paylaşan oyuncu, kolunu kırdığını takipçilerine duyurdu. Civelek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Feyza Civelek
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