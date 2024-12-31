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        Haberler Magazin Feyza Civelek’ten eski sevgilisine ağır sözler - Magazin haberleri

        Feyza Civelek'ten eski sevgilisine sert sözler

        Geçtiğimiz aylarda aldatıldığını itiraf eden oyuncu Feyza Civelek, eski sevgilisi hakkında ağır konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 10:11 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:11
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        SHOW TV'nin reyting rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, eski sevgilisi tarafından aldatıldığını söylemişti.

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        Ünlü oyuncu; "Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşımla ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum" demişti.

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        "ÇOK ÇİRKİNDİ"

        Feyza Civelek, katıldığı bir programda eski sevgilisi hakkında ağır konuştu. Sunucunun; "Senin yanına yakışmıyordu" demesinin ardından Civelek; "Evet çok çirkindi. Bu arada, çirkin şansı var bu arada bende. Maymun suratlıydı evet, çok çirkindi. Seninle birlikte olduğum güne lanet olsun ama belki de iyi ki hayatıma girdi. Senin gibi bir insanın tecrübesini kazandım. Asla senin gibi bir insanla bir daha aynı sokakta yürümeyeceğimi de anlamış oldum" dedi.

        #Feyza Civelek
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