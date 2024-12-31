"ÇOK ÇİRKİNDİ"



Feyza Civelek, katıldığı bir programda eski sevgilisi hakkında ağır konuştu. Sunucunun; "Senin yanına yakışmıyordu" demesinin ardından Civelek; "Evet çok çirkindi. Bu arada, çirkin şansı var bu arada bende. Maymun suratlıydı evet, çok çirkindi. Seninle birlikte olduğum güne lanet olsun ama belki de iyi ki hayatıma girdi. Senin gibi bir insanın tecrübesini kazandım. Asla senin gibi bir insanla bir daha aynı sokakta yürümeyeceğimi de anlamış oldum" dedi.