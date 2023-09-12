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        Haberler Magazin Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge'nin abisi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş!

        Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge'nin abisi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş!

        Filenin Sultanları'nın savunma kraliçesi olan Gizem Örge, başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Şampiyonluğun öne çıkan isimlerinden biri olan Örge'nin abisi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:21
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu serüveninde başarılı performansıyla hafızalara kazınan libero Gizem Örge, özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Sevilen ismin abisi meğer tanınan bir oyuncuymuş...

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        Voleybol hayatına Ankara Eczacıbaşı Voleybol Külübü'nde başlayan Gizem Örge, 2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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        Şimdilerde 30 yaşında olan Gizem Örge son olarak abisiyle gündem oldu. Başarılı liberonun abisi Mehmetçik Kut’ül Amare, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Milat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol almış.

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        1985 doğumlu olan ve birçok tiyatro oyununda görev alan Gizem Örge'nin abisi Hakan Örge, asıl kariyer çıkışını Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Seçkin rolüyle başarmış.

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        İşte Gizem Örge'nin abisi Hakan Örge...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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