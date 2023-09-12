Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge'nin abisi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş!

A Milli Kadın Voleybol Takımı 'nın Avrupa Şampiyonluğu serüveninde başarılı performansıyla hafızalara kazınan libero Gizem Örge, özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Sevilen ismin abisi meğer tanınan bir oyuncuymuş...

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Şimdilerde 30 yaşında olan Gizem Örge son olarak abisiyle gündem oldu. Başarılı liberonun abisi Mehmetçik Kut’ül Amare, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Milat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol almış.