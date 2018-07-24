Filistinli işadamı Akram Kabha, sürekli Türkiye'ye gelerek ticaret yapıyordu. Kazanın yaşandığı 3 Mart 2018 gecesi Fatih Vatan Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek için yola çıktı. Bu sırada hızla gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Filistin'de yaşayan kardeşi Munir Mohammed Kabha, Türkiye'ye gelerek hukuk mücadelesi başlattı. Yaşanan kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Olay anına ait kamera görüntüleri bulundu. Ancak görüntülerde Kabha'ya çarpan araçların plakaları belli olmuyordu. Olayın meydana geldiği noktadaki Plaka Tanımlama Sistemi'nin olayın yaşandığı tarih ve saatte bozuk olması nedeniyle PTS kayıtları bulunamadı. Kazanın meydana gelmesinin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen kazaya karışan araçlar tespit edilemedi. İstanbul Adliyesi önünde avukatı Mehmet Fatih Yaşar ile birlikte konuşan Munir Mohammed Kabha, "Hiçbir gelişme yok. Ailesi, annesi, babası perişan haldeler. Türk hukuk sisteminden canilerin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



"BİRİNE ÇARPMIŞ OLDUKLARINI UMURSAMADAN KAÇIYORLAR "

Yaşanan kaza ile ilgili olarak açıklama yapan Kabha ailesinin avukatı Mehmet Fatih Yaşar, kazanın olduğu gece Akram Kabha'nın Vatan Caddesi'ndeki Fatih Belediyesi önünde karşıdan karşıya geçtiği sıra yarış yaptığını düşündükleri iki aracın çarptığını söyledi. Avukat Yaşar, "Biz bu araçların yarış yaptığını düşünüyoruz, görüntülerde de mevcut. Çok hızlı şekilde gelip bizim müvekkilimize önce biri çarpıp fırlatıyor, diğeri de çarpıyor. Ve bu iki araç hiçbir şekilde durmadan birine çarpmış olmalarını umursamadan yollarına devam ediyorlar ve kaçıyorlar" dedi.





PTS'LER BOZUKMUŞ

Kazada hayatını kaybeden Akram Kabha'nın ticaretle uğraştığını belirten Avukat Yaşar, "Filistin'e gidip gelen bir insan. Kabha'nın geride bıraktığı 4 çocuğu ve eşi var. Kaçan şahısların bir an önce tespitini istedik. Temmuzun sonuna gelmiş olmamıza rağmen herhangi bir bulguya bilgiye şu ana kadar rastlanılmadı maalesef. Biz burada ciddi ihmaller zincirinin olduğunu düşünüyoruz. İlk ihmal, Vatan Emniyet Şubesi'nin oraya yakın olduğunu biliyoruz ve kaza yerine polisin 20-25 dakika sonra geldiğini görüyoruz. Daha sonra İstanbul Emniyetin karşısında hastane olmasına rağmen 35-40 dakika sonra o ambulansın geldiğine şahitlik ediyoruz. Aslında o gün Topkapı'nın orada plaka tanımlama sistemi kamerası var. Kameranın çalışmadığını talebimiz doğrultusunda Emniyetten gelen yazıyla öğreniyoruz. O kamera o gece çalışmıyordu ama daha öncesinde sonuçta bu araçlar Aksaray istikametinden gelip müvekkilimize çarptıktan sonra Bayrampaşa istikametine devam ediyorlar. Bu istikametteki o gece çalışmayan PTS cihazından daha önceki PTS cihazı ve daha sonraki PTS cihazı verileri elde edilsin. Kaza anından 15 dakika önce ve 15 dakika sonraki BMW ve SEAT marka bu araçlar tespit edilsin dedik. Ama gelen yazı o gece diğer PTS cihazlarının da çalışmadığı yönünde"



"ŞAHİT VARSA BİZE ULAŞSIN "

Kazaya karışan araçların ne oldu ne bitti diye düşünüp karşı taraftan geçmiş olabileceğini düşünerek kazadan bir iki saat sonra oradan geçip geçmediğine yönelik araştırma yapılmasını istediklerin söyleyen Yaşar, "10'a yakın araç plakası tespit edildi bir ay önce. Hatta bu araçlardan birinin 2-3 kez geçtiği de tespit edildi. Ama hala daha bu araç sahiplerinin ifadeleri alınmış dahi değil. Neyin beklendiğini biz anlayabilmiş değiliz" dedi. Avukat Yaşar, Olaya şahit olan ve plakaları tespit eden varsa kendilerine ulaşıp bu bilgileri kendileriyle paylaşmasını da istedi.



"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Hayatını kaybeden Akram Kabha'nın kardeşi Munir Mohammed Kabha ise ailesini temsilen İstanbul'a geldiğini belirterek "Avukat Mehmet Bey ile beraber karakola ve savcılığa gidiyoruz. Hiçbir gelişme yok. Ailesi, annesi, babası perişan haldeler. Türk hukuk sisteminden canilerin bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan yazıda, "Soruşturma kapsamın Vatan Caddesi Edirne İstikameti belediye öncesindeki ve sonrasındaki PTS kayıtlarının incelenerek 3 Mart 2018 günü saat 22.40 -23.30 aralığında geçen BMW ve SEAT marka araç ile araç renk listesinin ayrıca olayın gerçekleştiği istikametin tersi olan Vatan Caddesi Aksaray İstikametinde bulunan PTS direğine ait kayıtların mavi, lacivert renklerde SEAT marka araç baz alınarak 3 Mart 2018 22.30 ile 4 Mart 2018 01.00 aralığında geçişlerin listesinin gönderilmesi talep edilmiştir.

Yapılan incelemede Vatan Caddesi Edirne istikametinde bulunan, "Vatan Caddesi Topkapı Metrosu Bayrampaşa yönü ", "Vatan Caddesi Bayrampaşa Yönü -Topkapı Sahilyolu" ve Adnan Menderes Bulvarı E-5 Kuzey Merter Kat" isimli Plaka Tanımla Sistemi (PTS) noktalarının bahse konu tarih ve saat aralığında arızalı olduğundan dolayı PTS kayıtlarının bulunmadığı anlaşılmış olup, söz konusu noktaların belirtilen tarihlerde arızalı olduğuna dair tutanak yazımız ekinde sunulmuştur.

Vatan Caddesi Aksaray istikametinde bulunan 'Vatan Cad. Aksaray Ordu Evi Önü' isimli PTS noktasından 3 Mart 2018 günü saat 22.30 ile 4 Mart 2018 günü saat 01.00 aralığında geçiş yapan SEAT marka araçlara ait geçiş kayıtları yazımız ekinde gönderilmiştir" denildi.

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