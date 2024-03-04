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        Haberler Gündem Politika Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara’ya geliyor! Ateşkes görüşmeleri sürerken gözler Ankara’da olacak!

        Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara’ya geliyor! Ateşkes görüşmeleri sürerken gözler Ankara’da olacak!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlayacak. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve sonrasında siyasi sürecin başlatılmasına yönelik adımlar görüşülecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.03.2024 - 12:47 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:47
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        Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
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        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yarın Ankara’ya ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Erdoğan, konuk devlet başkanı ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Gazze için gözler bir yandan ateşkes görüşmelerinin sürdüğü Mısır'da diğer yandan da Türkiye'de olacak.

        "HEDEF GAZZE'DE KALICI ATEŞKESIN SAĞLANMASI"

        Yapılacak olan görüşmelerdeki en önemli gündem maddelerinden biri İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak. Ankara, Filistin'e verdiği güçlü desteği bir kere daha en üst düzeyde ifade edecek. Akan kanın durdurulmasına yönelik ortak çabalar hakkında istişare yapılarak eşgüdüm için atılacak adımlar değerlendirilecek. Öncelikli hedef Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması. Ardından; müzakereler yoluyla adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm getirilmesi, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasını hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılabilmesi için atılabilecek adımlar görüşülecek.

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        GAZZE’DE İŞLENEN SAVAŞ SUÇLARINA KARŞI ATILACAK ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

        İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargılama süreci başta olmak üzere, Gazze'de işlenen savaş suçlarına karşı atılacak adımlara ilişkin istişarelerde bulunacak. Görüşmelerde, Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki güncel durum değerlendirilecek. Filistinliler arası iç uzlaşıda gelinen aşama ele alınacak.

        GAZZE’YE İNSANİ YARDIMLAR

        Ramazan ayına girerken İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik olası tek taraflı adımlara karşı tedbirler ve Gazze'ye insani yardımlar da masaya yatırılacak. Ekonomi, ticaret ve eğitim başta olmak üzere iş birliğini geliştirme yolları üzerinde durulacak.

        İki liderin, görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçerek ortak açıklama yapması bekleniyor.

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        #Son dakika haberler
        #Filistin
        #Mahmud Abbas
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