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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, seçimlerin ertelenmesine ilişkin kararname çıkardı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 22 Mayıs'ta planlanan genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin kararname çıkardığı belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, seçimlerin ertelenmesine ilişkin kararname çıkardı
Filistin lideri Abbas seçimlerin ertelenmesine ilişkin kararname çıkardı
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AA

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, kararname, İsrail'in seçimlerin Kudüs'te yapılmasına engel olması ve Ramallah'ta düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda çıkarıldı.

Abbas, 29 Nisan'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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