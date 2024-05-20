Film gibi kovalamaca: At arabasıyla polisten kaçtılar
Bursa'da at arabası ile hırsızlık yapmaya çalışan kişilerle polis arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, şüphelilerin bindiği at arabasını yaklaşık 2 kilometre boyunca kovalandı. Arabayı çeken at yorulunca şüpheliler bu kez de koşarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri yakaladıkları 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde daha önce binalardan hurda, demir ve tabela çaldıkları ihbar edilen 2 şüpheli gece yarısı at arabası ile sokak aralarında dolaşmaya başladı.
Durumu gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile at arabasındakiler arasında kovalamaca başladı.
Polis kovaladıkça kaçan şüpheliler, yarım saat boyunca ekipleri peşinden koşturdu.