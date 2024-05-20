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        Haberler Gündem Güncel Film gibi kovalamaca: At arabasıyla polisten kaçtılar

        Film gibi kovalamaca: At arabasıyla polisten kaçtılar

        Bursa'da at arabası ile hırsızlık yapmaya çalışan kişilerle polis arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, şüphelilerin bindiği at arabasını yaklaşık 2 kilometre boyunca kovalandı. Arabayı çeken at yorulunca şüpheliler bu kez de koşarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri yakaladıkları 2 zanlıyı gözaltına aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:24
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde daha önce binalardan hurda, demir ve tabela çaldıkları ihbar edilen 2 şüpheli gece yarısı at arabası ile sokak aralarında dolaşmaya başladı.

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        Durumu gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile at arabasındakiler arasında kovalamaca başladı.

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        Polis kovaladıkça kaçan şüpheliler, yarım saat boyunca ekipleri peşinden koşturdu.

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        Atın yorulunca şüpheliler bu kez de yaya kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri atın yularından tutarak arabayı durdurdu ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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        Film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

        #Bursa
        #kovalamaca
        #hırsızlık
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