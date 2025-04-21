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        Haberler Magazin Film-San Vakfı’nın yeni başkanı Murat Özen oldu

        Film-San Vakfı’nın yeni başkanı Murat Özen oldu

        Kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan Film-San Vakfı'nda yapılan 2'nci Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat Özen seçildi. Yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu üyeleri de açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 19:41 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:41
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        Film-San Vakfı'nın yeni başkanı oldu
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        Film-San Vakfı’nın 2'nci Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan başkanlık seçiminde yönetim kurulu başkanlığına Murat Özen seçildi.

        Murat Özen; "Yıllardır içinde olduğum Film-San Vakfı’nın bu yıl 50'nci kuruluş yıldönümünde yönetim kurulu başkanı olmak beni çok duygulandırdı ve mutlu etti" dedi. Özen 2025-2028 yıllarında birlikte görev yapacağı yönetim kurulu kadrosunu da açıkladı.

        FİLM-SAN VAKFI 2025-2028 ASİL YÖNETİM KURULU :

        Yönetim Kurulu Başkanı: Murat Özen

        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Devlet Devrim

        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Özlem Savaş

        Genel Sekreter: Atılay Uluışık

        Muhasip Üye: Sevinç Özer

        Üye: Çıra Özden

        Üye: İnanç Terzioğlu

        Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Fulya Varbel & Mert Kocatepe

        Film-San Vakfı Müdürü: U. Kıvanç Terzioğlu

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        FİLM SANAYİİ VE TÜM SANATÇILARI GÜÇLENDİRME VAKFI (FİLM-SAN VAKFI)

        1975 yılında Ümit Utku, Hülya Koçyiğit, Engin Çağlar, Ayla Algan, Muazzez Arçay, Erkan Özerman, Emel Sayın, Selim Soydan, Nuri Sesigüzel, Aytaç Arman, Murat Soydan, Meral Orhonsoy, Fatma Belgen, Engin Çağlar, Devlet Devrim gibi Sinema, Müzik ve Tiyatro dünyasının seçkin isimleri tarafından kurulan Film-San Vakfı amaçları doğrultusunda başarılı çalışmalara imza atmış, 50 yıllık geçmişiyle halen hizmet veren ilk ve tek kuruluş olma özelliğini sürdürmektedir. Sanat emekçileri için çıkarılan sosyal güvence yasalarıyla 4500 kişiden fazla vakıf üyesi emeklilik hakkına kavuşturulmuştur.

        MURAT ÖZEN KİMDİR?

        Uludağ üniversitesi Fizik lisans ve Beykent Üniversitesi Sinema-TV Yüksek Lisans Bölümlerinden mezun oldu. Topkapı üniversitesi Oyunculuk Yüksek Lisans programına devam etmektedir. İBB Gösteri Sanatları merkezinde Oyunculuk, Tiyatro Yazarlığı, Tiyatro Yönetmenliği ve İFSAK' ta Fotoğraf eğitimi aldı. Sadri Alışık Kültür merkezinde eğitim direktörlüğü ve Sadri Alışık Tiyatrosunda oyuncu olarak görev aldı. Farklı tiyatrolarda Rol Aldığı Tiyatro Oyunları: Hansel ve Gretel, Yalnız, Kutlama, Bir Küvet Hikâyesi, Bir Evlenme Teklifi, Sen Gara Değilsin, Sarıkamış, Dünyada Mekân Yahut Hilekâr, Büyük Jüstinyen, Afacanlar Sirki, Güllü Tiyatro Reji Çalışmaları: Töre, Kuvay-i Milliye, İki Efendinin Uşağı, Tetikçi, Beyefendi Bir Yalancı Arıyor. İstanbul Teknik üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde öğretim görevlisi ve İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesinde eğitimci olarak görevlerine devam etmektedir.

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        #Film-San Vakfı
        #MURAT ÖZEN
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