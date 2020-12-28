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Finale 4 çevirmen kaldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 'Talât Sait Halman Çeviri Ödülü' ile güncel kültür - sanat üretimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Ödül için finale 4 çevirmen kaldı

Finale 4 çevirmen kaldı
Finale 4 çevirmen kaldı
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HABERTURK.COM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, bu yıl altıncısını sunacağı 'Talât Sait Halman Çeviri Ödülü' ile güncel kültür - sanat üretimini teşvik etmeye devam ediyor. Nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla, altı yıl önce aramızdan ayrılan Talât Sait Halman anısına başlatılan 'Talât Sait Halman Çeviri Ödülü', değerlendirmelerinde dört çevirmen finale kaldı;
Erdem Kurtuldu... Günler Aylar Yıllar (Yan Lianke çevirisi)
Berna Günen... Safdil (Voltaire çevirisi )
Günay Çetao Kızılırmak... Şeytan - Peder Sergi (Lev Nikolayevich Tolstoy çevirisi )
Ekin Özlü Akseki... Karanlık Dükkânlar Sokağı (Patrick Modiano çevirisi )

'Talât Sait Halman Çeviri Ödülü' ile, Seçici Kurul tarafından belirlenen yapıtın çevirmenine 20 bin TL tutarında nakit desteği sağlanacak.
Başkanlığını yazar Doğan Hızlan'ın yaptığı 'Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'nün seçici kurulu yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç'ten oluşuyor.
Ödülün sahibi, ocakta açıklanacak.

Talât Sait Halman Hakkında
1931'de İstanbul'da doğan Talât Sait Halman, 1951'de Robert Koleji'ni bitirdikten sonra, yüksek lisansını 1954 yılında Columbia Üniversitesi'nde tamamladı. Otuz yıl ABD'de Columbia, Princeton, Pennsylvania Üniversiteleri'nde öğretim üyeliği yaptı. 10 yıl boyunca New York Üniversitesi'nde profesör ve Yakın Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı Bölümü'nü ve Merkezi'ni kurdu ve yönetti. Bilkent Üniversitesi'nde, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.
Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve ilk Kültür İşleri Büyükelçisi olan Halman, Birleşmiş Milletler'de baş delege yardımcılığı ve ABD PEN Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Dört yıl boyunca UNESCO yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2003 yılından itibaren UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin başkanlığını ve 2008 yılında itibaren İKSV Mütevelliler Kurulu başkanlığını, 5 Aralık 2014'teki vefatına dek sürdürdü.
Türkçe ve İngilizce telif ve çeviri 75 kitap ile 3000'i aşkın makale, inceleme ve deneme, 5000'in üzerinde şiir çevirisi yayımlayan Talât Sait Halman'ın, klasik ve modern Türk edebiyatının başlıca eserlerinden örneklerin yer aldığı 30 civarında İngilizce kitabı bulunuyor. İlk İngilizce bilimsel Türk edebiyatı dergisi olan Journal of Turkish Literature'ın baş editörlüğünü yapan Halman'ın kitaplarından bazıları, Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, Hintçe, İbranice, İspanyolca, Rusça ve Urduca dillerine çevrildi. Kendi şiirlerinden oluşan iki İngilizce kitabı bulunan Halman'ın toplu şiirleri, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Ümit Harmanı başlığıyla yayımlandı. Shakespeare'in tüm sonelerini Türkçeye çeviren Talât Sait Halman'ın vefatından önceki son kitap yayını William Shakespeare: Aşk ve Anlatı Şiirleri'dir. Bu dört bin dizelik kitapla Shakespeare'in tüm eserleri Türkçeye kazandırılmış oldu.
Aldığı ödüller arasında Boğaziçi ve Ankara Üniversiteleri'nden onursal doktora, UNESCO Madalyası, Columbia Üniversitesi 'Thornton Wilder Çeviri Armağanı', 'ABD'deki En Başarılı Türk Üniversite Öğretim Üyesi Armağanı', TÜBA'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın Üstün Hizmet Ödülü bulunuyor. Halman ayrıca, Kraliçe Elizabeth tarafından verilen 'Sir' unvanı karşılığı olan Knight Grand Cross, G.B.E. The Most Excellent Order of the British Empire payesi sahibi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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