İpek'in HST kayıtları dikkat çekti

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı İpek'in, FETÖ'nün "Yargıtay imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Rasim Kuseyri, firari eski futbolcu Hakan Şükür, örgütün medya yapılanmasından sorumlu oldukları belirlenen kişiler ve 17-25 Aralık sürecinde görev alan birçok emniyet mensubuyla iletişim halinde olduğu tespit edildi.
Dava dosyasındaki HTS kayıtlarına göre, İpek ile örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu belirtilen Kuseyri arasında 24 telefon görüşmesi yapıldı. FETÖ'nün firari sanıklarından eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür ile 17-25 Aralık sürecinde irtibat halinde olduğu tespit edilen İpek'in, 28 kez görüştüğü kayıtlara geçti. İpek'in HTS kayıtlarında dikkati çeken ve örgütsel amaçla iletişim kurduğu değerlendirilen diğer isimler ise şunlar:
FETÖ firarisi, örgütün "Ankara imamı" Cemil Koca, Angels Peninsula Otel eski müdürü Koza-İpek davasının sanığı Hasan Burak Sertcan, eski Başbakanlık Başmüfettiş Ahmet Bıçakçı, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferhat Şelli, FETÖ'ye finansal destek sağladığı tespit edilen iş insanı Murat Sungurlu.
İNGİLTERE'YE KAÇMIŞTI
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce örgüte finansman sağladığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen İpek, 30 Ağustos 2015'te İngiltere'ye kaçmıştı.
Darbe girişiminden önce açılan "FETÖ/PDY çatı davası"nda hükümle birlikte dosyası ayrılan ve kırmızı bültenle aranan firari İpek için geçen yıl temmuz ayında Türkiye'ye iadesi için İngiltere'ye iade talepnamesi gönderilmişti. İpek'in, bu talepname çerçevesinde 9 ayrı suçtan iadesi istendi.
İpek, Türkiye'nin talebi üzerine 23 Mayıs'ta İngiltere'de gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldı. 50 bin sterlinlik kefaletle serbest bırakılan İpek'in pasaportuna el konulmuş ve denetimli serbestlik uygulanması kararı alınmıştı. İpek'in dava süresince Londra dışına çıkması yasaklanırken, İpek'in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirdi.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "Koza-İpek Holding" davasının da sanıkları arasında bulunan İpek hakkında 21 Eylül 2017'de yakalama kararı çıkartıldı.
Ayrıca İpek hakkında Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde "Kamu kurum ve kuruluşu zararına nitelikli dolandırıcılık" suçundan geçen hafta açılan yeni bir dava daha bulunuyor.
Firari İpek'in, 28 Kasım'da Londra'daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye'ye iadesiyle ilgili davada "iade talebi" reddedilmişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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