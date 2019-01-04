Kilis’ten, Fırat’ın doğusuna Fırtına obüs, tank, Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT),zırhlı muharrebe aracı (ZMA) ile zırhlı sağlık aracı sevkiyatı yapıldı. Kilis’in Elbeyli ilçesinden yola çıkan Fırtına obüs, tank, ZPT, ZMA’lar ile zırhlı sağlık aracları tırların üzerine yüklenmiş bir şekilde geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi.

GAZİANTEP'TEN ŞANLIURFA'YA GİTTİLER

İHA'da yer alan habere göre askeri sevkıyat, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ