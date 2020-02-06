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Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı Zemheri’nin dün akşam ekrana gelen bölümü, çarpıcı gelişmeleriyle ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı. Annesinin özgürlüğü için bir kez daha gerçekleri gizleyen Ayaz’ın Firuze’yi hayal kırıklığına uğrattığı, Yaşar’ın karşısına çıkan Ertan’ın öfke ve şaşkınlığı bir arada yaşadığı bölüm sosyal medyada da uzun süre konuşuldu.

#aşkyakar etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat 20 dakika, dünyada 1 saat 45 dakika TT listesinde kaldı. Firuze'nin, Ayaz'a hesap sorduğu ve gerçekleri anlatmasını istediği final anında, Faruk'un Demirkan Holding'e gelmesiyle heyecan arttı. Bu sırada Ertan, Yaşar'ın karşısına büyük bir teklifle çıktı.

Bütün suçu üstlenmesini isteyen Ertan bunun karşılığında ailesine yardım etmeyi teklif etti. Yaşar’ın teklifini kabul etmemesiyle deliye dönen Ertan, Yaşar’dan Firuze ismini duyduğunda ise şüpheye düştü. Ertan, Yaşar’ın kızı Firuze Pınar’ı bulabilecek miydi?

AYAZ ANNESİNİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SEÇTİ!

Annesinin özgürlüğüyle sınanan Ayaz yine Ertan'a hayır diyemedi. Firuze ise bir kez daha Ayaz tarafından yarı yolda bırakılmanın acısıyla yıkıldı. Ayaz'dan gözyaşları içinde hesap soran Firuze'nin "Sen beni daha kaç kez öldüreceksin!" sözlerinin dikkat çektiği bölümde Firuze ve Yaşar'ın adliye önünde yaşadığı duygusal anlar seyircileri derinden etkiledi.

Ayaz annesini kurtarmış olsa da masum bir insanın hapiste kalmasına engel olamadığı ve Firuze’ye verdiği sözü tutamadığı için vicdan azabı çekti. Öfkesine hakim olamayan Ayaz, Ertan’la büyük bir hesaplaşma yaşadı. Ayaz'ın arabayı hızla sürüp kaza yaptığı dakikalar ekran başındakilere korku dolu anlar yaşattı.

SAFİYE, SORUSUYLA FİRUZE’Yİ ŞAŞIRTTI!

Firuze daha fazla yalan söyleyemeyeceğini anlayarak tüm gerçekleri Önder'e anlattı. Önder olayı araştırmaya başlayınca Ayaz'ın babasının kayıp olduğunu öğrendi. Ayaz, Firuze'nin babasını kurtarmak amacıyla holdingde olduğunu anlayarak onun işe geri dönmesine yardım etti. Safiye ile bağlarını güçlendirmek isteyen Berrak, ilişkilerini ilerletmek için Safiye'yi evlendikten sonra oturmak istedikleri eve götürdü.

Bu ev gezisine katılmak zorunda kalan Firuze, Ayaz'ın başka bir kadınla kuracağı yuvaya yüreği yanarak şahitlik etti. Bütün bunlar olurken Safiye, Ayaz ve Firuze'den şüphelendi ancak istediği cevabı alamadı. Ertan'ın Firuze'ye olan ilgisi giderek artarken, Ayaz ikisi yan yana gelmesin diye elinden geleni yaptı. Aliye'nin boşanmak istemesi Yaşar'ı şoke ederken Faruk, hırsızlık yaparak borçlarını ödemeye çalıştı.

Ayaz ve Firuze’nin duygusal hesaplaşması;

"Sen o Firuze’sin değil mi?"

Ay Yapım imzalı Zemheri Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!