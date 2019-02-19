Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Haydarpaşa Garı'nın yaklaşık 500 metre kuzeyinde, Saraçlar Çeşme mevkisinde bulunan ve halen "Fokurtu Aile Çay Bahçesi" adıyla hizmet verilen araziyi satışa çıkarıldı.

Arazinin sahibi olan İBB'nin satışla ilgili olarak yaptığı ilan duyurusuna göre arsa bin 264 metrekare büyüklüğünde. İmar durumuna göre arazinin bir kısmı konut diğer kısımları ise park ve yol alanında kalıyor. Satışa konu olan kısım ise toplam arazinin üçte biri. 6 Mart'ta yapılacak satış ihalesine konu arazi için, 5 milyon 267 TL muhammen bedel belirlendi. Arazi bu bedel üzerinden yapılacak açık artırma ile satılacak. İhaleye katılacakların 158 bin TL geçici teminat yatırması gerekiyor.

İbrahimağa Mahallesi 253 ada 71 parselde bulunan arsanın, ihale ilanında "halihazır" durumu için "işgali" olduğu ve büyük kısmı yola gitmiş olan 69 nolu parselle birleşme şartı bulunuyor.

Uzun yıllardır çay bahçesi ve nargile kahvehanesi olarak kullanılan arazi, popüler bir yer olarak biliniyordu. Birçok ünlünün de ziyaret ettiği bir mekan olan çay bahçesi, arazinin satılması halinde tarihe karışacak.