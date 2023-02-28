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Fondöten lekesi çıkartan çözümler: fondöten lekesi nasıl çıkar?

Cildimize daha fazla parlaklık vermek için günlük olarak kozmetik ürünlere olan bağımlılığımızla, bazı kozmetiklerin kıyafetlerin üzerine düşmesi, kurtulması zor inatçı lekeler oluşturması gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Fondöten lekesini çıkarmak için ise birden fazla şey uygulayıp lekenin kıyafetlere daha fazla yayılmasına neden oluyor. İşte, fondöten lekesi çıkartan çözümler

Fondöten Lekesi Çıkartan Çözümler: Fondöten Lekesi Nasıl Çıkar?
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Bulaşık deterjanı fondöteni çıkarma konusunda yardımcı olur. Lekeli bölgeyi, lekeyi hafifçe soğuk su ile nemlendirip birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyip birkaç dakika beklettikten sonra parmakla veya ıslak bir bezle lekeli bölgeyi ovun. Lekeyi çıkarmak için diş fırçası da kullanabilirsiniz. Lekeyi soğuk akan su altında durulayın, gerekirse adımları tekrarlayın.

Fondöten Lekesi Nasıl Çıkar?

Maskara, ruj ve fondöten lekeleri çıkarılması en zor olanlardan bazılarıdır. Bunları etkili bir şekilde çıkarmak için ufak temizleyicilerle başlayabilirsiniz. Fondöten lekesi nasıl çıkar? Buz küpleri fondöten lekelerini kolayca çıkarır. Buz küplerini, dairesel hareketlerle hafifçe ovalayarak lekeli bölgeye yerleştirin. Ardından lekeli noktayı bir kağıt havluyla kurulayın. Ardından giysiyi yıkayın.

  • Bir kıyafetten fondöten lekesini çıkarmanın bir başka etkili yolu da kadınların el çantalarında bulundurdukları makyaj temizleme mendili ve solüsyonu kullanmaktır. Bu bağlamda, lekeli bölge, giysilere zarar vermemek için nemlendirici mendil ile hafifçe ovulur.
  • Tıraş köpüğü ise, fondöten lekelerini giysilerden çıkarmaya yardımcı olur. Bu kapsamda lekenin üzerini kapatacak şekilde tıraş köpüğü sürülmeden önce leke az miktarda su ile ıslatılır ve temiz yumuşak kıllı bir diş fırçası ile hafifçe ovulur. Daha sonra kirlenmiş alanı ılık suyla durulayın.
  • Lekenin üzerine biraz nişasta serpin. Nişastaya hafifçe bastırın ve emmesi için bırakın. Ardından nişastayı çıkarın ve lekeyi ılık suyla durulayın. Fondöten lekesi giysiden tamamen çıkana kadar adımı tekrarlayın.

Fondöten Lekesi Kıyafetten Nasıl Çıkar?

Kozmetikler, güzelliği vurgulamak için özel olarak yapılır. Ama kıyafetlere bulaştığında felaket olabilir. Ruj, allık, rimel ve hatta güneş kremi ürünleri her zaman en sevdiğiniz kıyafetlerinizi lekeleyebilir. Fondöten ve likit ürünler büyük oranda yağdan oluşur. Yağ lekeleri hızla yayıldığından, hemen harekete geçmek önemlidir. Fondöten lekesi kıyafetten nasıl çıkar? Yüz tonikleri keten, pamuklu veya viskon giysilerdeki makyaj lekeleri için hızlı ve etkili bir çözümdür. Bununla birlikte, yüz toniğiniz herhangi bir yağ bazlı bileşen içermemeli, alkol içermelidir. Taze fondöten lekesinin üzerine birkaç damla koyun ve emilmesini bekleyin. Ardından kumaşın üzerine bir bezle hafifçe vurun ve biraz ılık suyla durulayın. Lekeye ne kadar erken müdahale ederseniz, çıkarmak o kadar kolay olacaktır. Bazen giysilerdeki fondöten lekelerini çıkarmak için sabun ve su solüsyonu yeterlidir.

Beyaz Tişörtten Fondöten Lekesi Nasıl Çıkar?

Bir maket bıçağı veya benzeri bir şeyle giysideki fazla sıvı fondöteni çıkararak başlayın. Lekeyi giysilerinin içine daha fazla bulaştırmamak için dikkatli bir şekilde yapın. Beyaz tişörtten fondöten lekesi nasıl çıkar? Fazla kalıntıyı aldıktan sonra, bulaşık sabunu ile lekeyi hafifçe ovun sonrasında ise yıkayın.

Halıdan Fondöten Lekesi Nasıl Çıkar?

Likit fondöten muhtemelen halınızdan çıkarılması en zor makyaj lekelerinden biridir. Döküldükten sonra, malzemenin akışkan yapısı nedeniyle halınızın üzerinde yayılır. Ayrıca bu fondötenler yağ bazlı ve su bazlı olmak üzere iki gruba ayrılır. Peki, halıdan fondöten lekesi nasıl çıkar? Su bazlı fondötenlerin temizlenmesinin genellikle halıdan daha kolaydır. Fondöten lekelerini çıkarmak için yağı kendi içinde çözebilen maddeler kullanmak daha iyidir. Bir kağıt havlu alın ve halıya dökülen fazla sıvı fondöteni silin. Ardından yağ sökücü ya da sabunlu suyla temizleyin.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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