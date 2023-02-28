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Kalorifer peteği nasıl temizlenir? Kalorifer peteklerinin içini temizleme yolları

Kış mevsimine girmeden evin iyi ısınması için petek temizliğine ihtiyaç duyulur. Düzenli bakımı hem yakıt tasarrufu sağlayabilir hem de sağlıklı bir yaşam ortamı sağlayabilir. Birkaç yöntemle evinizdeki petekleri kendiniz kolayca temizleyebilirsiniz. Peki, kalorifer Peteği Nasıl Temizlenir? Petek nasıl kolayca temizlenir? İşte cevaplar

Kalorifer Peteği Nasıl Temizlenir? Kalorifer Peteklerinin İçini Temizleme Yolları
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Kış aylarında peteklerimizi açtığımızda birçok noktanın ısınmadığını veya ısı farklılıkları olduğunu görürüz. Bu tarz sorunlar temizlik zamanının geldiğini gösterir. Ayrıca yaz aylarında kapalı olduğu için bünyesinde üretilen havanın dışarı atılmasından sonra çalıştırılması gerektiğini göstermektedir.

Kalorifer Peteklerinin İçini Temizleme Yolları

Petek temizliği, kombi ve peteklerin verimini artırmak ve ısınmak için çok önemlidir. Evde petek temizliği yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır. Petek temizliği yaparken kombiyi düşük bir sıcaklığa ayarlayarak ideal sıcaklığı elde edebilirsiniz. Tüm radyatörlerde yüksek ısıl verim sağlarlar. İşte, kalorifer peteklerinin içini temizleme yolları en basit kalorifer peteği temizliği için dikkat edilmesi gerekenler:

  • Kombinin güç kaynağını kapatın veya en düşük dereceye kadar indirin ve ardından peteklerin kapağını sökün. Fırçayı tüm deliklere sokun ve en gizli alanlara ulaşmak için döndürmeye çalışın. Fırçanın hareketi sayesinde biriken toz aşağı düşecektir. Düşen tozu elektrikli süpürge ile alın.
  • Kalorifer peteklerini temizlemek için oluşabilecek tehlikelere karşı öncelikle kombiyi kapatmalısınız. Tüm köşe ve aralara erişmek için peteklerin tozunu ince kıllı bir fırçayla alın. Arka kısımlardan yani duvara bağlı olan kısımları da temizlemeyi unutmayın.
  • Banyolarda bulunan tahliye vanalarından tesisattaki suyu tahliye etmeniz gerekmektedir. Tahliye vanası yoksa kalorifer peteklerindeki suyu radyatörlerdeki sifon vanasından tahliye edebilirsiniz.
  • Kalorifer petekleri yılda en az birkaç kez titiz bir temizliğe ihtiyaç duyar, ancak evcil hayvanınız varsa veya çok kirli bir kentsel alanda yaşıyorsanız, yılda 2 kez temizlenmesi önerilir. Kiri daha iyi toplamak ve dağınıklığı önlemek için peteklerin etrafını eski gazetelerle veya nemli bezlerle örtün. Tozları temizlerken peteğin arka kısımlarını yani duvara yapışan kısımlarını unutmayınız. Bunun için piyasada en zor köşelere ulaşmanıza yardımcı olacak özel fırçalar bulunmaktadır. Özel şekliyle içeride ki geçişe kadar daralır ve tüm oluklara ulaşır.
  • Uzun bir çubuk yardımıyla petekleri temizlemeye başlayabilirsiniz. Elektrikli süpürgelerin aparatlarını da kullanabilirsiniz. Ucuna geçireceğiniz bezle kalorifer temizliğini yapabilirsiniz

Toz yayılmasını en aza indirmek için petekleri temizleme aşamasında fırçasının elektrikli süpürge kullanabilirsiniz. Peteğin içerisine rahatça girebilecek aparatı takın ve tüm tozları süpürün. Yüzeydeki tozu ve kiri yumuşak kuru bir bezle veya iyice sıkılmış bir bezle silin. Kir çıkarılamıyorsa, kiri cif ya da herhangi bir yağ sökücüyle veya deterjanla çıkarın. Islak kalırsa paslanmaya neden olabilir, bu yüzden sonunda kuru bir bezle sildiğinizden emin olun.

Toz birikmesi sorunu, duvarlarında ısıtıcı borular, petekler ve kapıların etrafında boşluklar bulunan ev sahiplerinin yaşadığı sorunlardan biridir, çünkü boşluklar toz girişini kolaylaştırır ve aynı zamanda bir sorun olarak kabul edilir. Bu sorunun oluşmasını önlemek için yılda en az bir kez petekleri temizlemeli, ayrıca duvarlardaki ve kalorifer çevresindeki boşlukları kapatmalı ve varsa onarmalısınız. Peteklerin tozunu aldıktan sonra derinlemesine temizlik için buhar kullanılması tavsiye edilir.

Sararan Kalorifer Petekleri Nasıl Temizlenir?

Kalorifer peteklerinin periyodik olarak temizlenmesi ekipmanların çalışması ve arızalanmaması için önemlidir. İç ve dış temizlik arıza problemiyle uğraşmanızı engelleyecektir. Peki, sararan kalorifer petekleri nasıl temizlenir? Bunu için yağ sökücü kullanabilir ya da seyreltilmiş olarak çamaşır suyu kullanabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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