Forbes 2025 listesini açıkladı: Kendi servetini edinen en zengin ünlü kadınlar
2025'te ABD'nin kendi servetini edinen kadınları listesi tamamlandı. Forbes Dergisi'nin iş, eğlence, medya ve farklı alanlardan 100 kadını sıraladığı listede, Hollywood ve ünlüler dünyasındaki kendi servetini edinen en zengin kadınları arasında Taylor Swift, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Rihanna gibi isimler var
Forbes, ABD'nin en zengin kendi servetini edinen kadınlarının 2025 listesini yayınladı. Listeye bu yıl, ilk kez giren isim, Selena Gomez oldu. Adı geçen kadınların toplam serveti 13 milyar 530 milyon dolar.
İşte 2025'in kendi servetini kazanan en zengin ünlü kadınları...
15. Serena Williams
Serveti: 350 milyon dolar
Ana zenginlik kaynağı: Spor
14. Katy Perry
Serveti: 360 milyon dolar
Ana zenginlik kaynağı: Müzik
13. Reese Witherspoon
Serveti: 440 milyon dolar
Ana zenginlik kaynağı: Sinema ve televizyon
11. Dolly Parton
Serveti: 450 milyon dolar
Ana zenginlik kaynağı: Müzik
11. Ellen Degeneres
Serveti: 450 milyon dolar
Ana zenginlik kaynağı: Televizyon
10. Barbra Streisand
Serveti: 510 milyon dolar
Ana zenginlik kaynağı: Müzik
9. Celine Dion
Serveti: 570 milyon dolar
Ana zenginlik kaynağı: Müzik
8. Kylie Jenner
Serveti: 670 milyon dolar
Ana zenginlik kaynağı: Kozmetik markası
7. Selena Gomez (Listeye ilk kez bu yıl girdi)
Serveti: 700 milyon dolar
Ana zenginlik kaynağı: Güzellik markası
6. Beyonce
Serveti: 780 milyon dolar
Ana zenginlik kaynağı: Müzik
5. Madonna
Serveti: 850 milyon dolar
Ana zenginlik kaynağı: Müzik
4. Rihanna
Serveti: 1 milyar dolar
Ana zenginlik kaynağı: Güzellik markası ve müzik
3. Taylor Swift
Serveti: 1.6 milyar dolar
Ana zenginlik kaynağı: Müzik
2. Kim Kardashian
Serveti: 1.7 milyar dolar
Ana zenginlik kaynağı: Giyim ve kozmetik markaları
1. Oprah Winfrey
Serveti: 3.1 milyar dolar
Ana zenginlik kaynağı: Televizyon programcılığı