Forbes 2025 listesini açıkladı: Kendi servetini edinen en zengin ünlü kadınlar 2025'te ABD'nin kendi servetini edinen kadınları listesi tamamlandı. Forbes Dergisi'nin iş, eğlence, medya ve farklı alanlardan 100 kadını sıraladığı listede, Hollywood ve ünlüler dünyasındaki kendi servetini edinen en zengin kadınları arasında Taylor Swift, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Rihanna gibi isimler var

Habertürk Giriş: 04.06.2025 - 10:24 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:25 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL