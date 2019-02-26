Yöntemi ABD ve İngiliz polisi kullanmıştı

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, uyuşturucuyla amansız bir mücadele veren İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çok ilginç bir operasyona imza attı. Uyuşturucu satıcılarını sosyal medya üzerinden de takip eden polis, şüpheli bir kişiyi tespit etti. Takibe alınan şüphelinin fotoğraflarda yüzü görünmüyordu ve sahte profil kullanıyordu. Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelinin gerçek kimliğinin tespiti için yoğun çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFTA GÖRÜNEN ELİ ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ
Bunun üzerine devreye Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü girdi. Ekipler, şüphelinin sosyal medyadaki fotoğraflarını incelemeye aldı. Fotoğrafta şüphelinin yüzü tam görünmüyordu ancak polis elleri üzerine yoğunlaştı. Fotoğrafı özel bir teknoloji ile tarayan polis, fotoğrafta görünen elden parmak izine ulaşmayı başardı. Bu şekilde kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede de tutuklandı.
YÖNTEMİ ABD VE İNGİLİZ POLİSİ KULLANMIŞTI
Bu yöntem daha önce Haziran 2015'te ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen küçük yaşta bir çocuğa cinsel taciz soruşturmasında uygulandı. Çocuk istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 34 yaşındaki Dannie Horner hakkında delil yoktu. İncelenen cep telefonu ve bilgisayarında yüzü gözükmeyen şüphelinin çocuk taciz ederken görüntüleri bulundu. Görüntülerde tacizcinin sadece eli gözüküyordu. O görüntülerden fotoğraf yaptırılıp, parmak izi tespit edildi.
Aynı yöntemi 10 ay önce de İngiltere polisi kullandı. WhatsApp üzerinden uyuşturucu satan şüphelinin gönderdiği uyuşturucu hap fotoğraflarından yola çıkan polis, yine belirlediği parmak izinden zanlının kimliğini tespit etti.
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