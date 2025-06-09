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        Haberler Dünyadan Fransa Açık Tenis Turnuvası finalinde ünlü seyirciler - magazin haberleri

        Fransa Açık Tenis Turnuvası finalinde ünlü seyirciler

        2025 Roland Garros'un finalinde İtalyan Jannik Sinner'i 3-2 mağlup eden İspanyol Carlos Alcaraz şampiyon oldu. Roland Garros'un en uzun final maçının oynandığı nefes kesen karşılaşmayı seyredenler arasında Natalie Portman, Dustin Hoffman, Spike Lee, İlkay Gündoğan gibi ünlü isimler vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:51
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        Nefesleri yerinde kesildi
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        Paris'te düzenlenen 2025 Roland Garros'un (Fransa Açık Tenis Turnuvası) tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner ile İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı.

        Tarihin en uzun Roland Garros finali rekorunun kırıldığı 5 saat 29 dakika süren maçı; 3 - 2 kazanan 22 yaşındaki Carlos Alcaraz, art arda ikinci Roland Garros ve dördüncü Grand Slam zaferini elde etti.

        Bu uzun ve heyecanlı, nefesleri kesen maçın seyirci koltuklarında ünlü isimler de vardı.

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        Natalie Portman, Dustin Hoffman, Spike Lee, İlkay Gündoğan gibi dünyaca ünlü kişiler maçın heyecanını yerinde yaşadı.

        Natalie Portman

        Dustin Hoffman ile Lisa Hoffman

        Spike Liee

        Eski NBA yıldızı Tony Parker ve Fransız rugby oyuncusu Antoine Dupont

        Formula 1 yarışçısı George Russell

        Warner Bros Discovery Başkanı David Zaslav

        İlkay Gündoğan ile İtalyan eşi Sara Gündoğan

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