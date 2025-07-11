Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron'un aslında erkek doğduğu iddiası yıllardır sosyal medyada dolaşıyor. 72 yaşındaki First Lady, Aralık 2021'de, bir zamanlar Jean-Michel adında bir erkek olduğunu iddia ederek YouTube'da bir video yayınlayan iki kadın hakkında iftira davası açmıştı.

Videoda, kendini spiritüel medyum olarak tanımlayan sanık Amandine Roy'un, kendini bağımsız gazeteci olarak tanımlayan Natacha Rey ile dört saat boyunca yaptığı röportaj vardı. Rey, ortaya çıkardığını iddia ettiği 'devlet yalanı' ve 'dolandırıcılık'tan bahsederken, Jean-Michel Trogneux adında birinin cinsiyetini değiştirerek Brigitte olduğunu ve ardından cumhurbaşkanıyla evlendiğini iddia ediyordu.

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Brigitte Macron'un evlenmeden önceki soyadı Trogneux'du ve Jean-Michel adında bir erkek kardeşi olduğu biliniyor. Videodaki ikili, Macron'un geçirdiğini iddia ettikleri cinsiyet değiştirme ameliyatını tartıştı ve First Lady'nin erkek kardeşi hakkında kişisel bilgiler paylaştı. Ortaya attıkları iddia, son zamanlarda hızla yayıldı.

Geçen yıl eylül ayında bir alt mahkeme, iki kadının Brigitte Macron'a 8 bin Euro, erkek kardeşine ise 5 bin Euro tazminat ödemesine karar verdi. Paris Temyiz Mahkemesi ise dün, 'reşit olmayan birini kandırarak ilişkiye hazırlamak' gibi asılsız bir iddia da dahil olmak üzere bir dizi iddiayla, sanıkların iyi niyetle hata yaptıklarını öne sürerek beraat kararı verdi. Sanıklar, artık tazminat ödemek zorunda kalmayacak.