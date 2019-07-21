Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fransa eski Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, eşi Carla Bruni ile birlikte tatil için Bodrum'u tercih etti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bodrum Demirci Koyu'nda bir otelde konaklayan Nikolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni, otelin restoran kısmında otururken objektiflere yansıdı. Geçen yıl da tatil için Bodrum'a gelen Fransa Eski Cumhurbaşkanı'nın kaldığı oteldeki geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Sarkozy ve eşi Carla Bruni'nin bir süre sonra mavi tura çıkacağı öğrenildi.