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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yeleklilerin" ülke genelinde cumartesi düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacağını ve sadece Paris'i 8 bin polisin yanı sıra bir düzine zırhlı aracın koruyacağını açıklarken, muhtemel şiddet eylemleri nedeniyle başkentte kepenklerin açılmayacağı belirtildi.
Philippe, TF1 kanalına yaptığı açıklamada, cumartesi ülke genelinde "sarı yeleklilerin" yapacağı gösterilerde yoğun güvenlik önemli alınacağını söyledi.
Gün içinde Senato'da yaptığı konuşmada ülke genelinde 65 bin polisin görev alacağını söyleyen Philippe, televizyon kanalındaki açıklamasında ise bu sayıyı 89 bine çıkardı.
PARİS'E 8 BİN POLİS, BİR DÜZİNE ZIRHLI ARAÇ
Sadece Paris'te 8 bin polisin görevlendirileceğini duyuran Philippe, ayrıca başkente bir düzine zırhlı aracın da konuşlandırılacağını söyledi.
İstifa çağrılarını reddeden Philippe, "Protesto için değil yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız." dedi.
Paris'e zırhlı araçların konuşlandırılması, 2005 olayları sonrası bir ilk olacak.
KEPENKLER AÇILMAYACAK
Fransa basınına göre, yetkililer, geçen hafta yaşanan dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe ediyor.
Bu kapsamda polis, Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranlara bir not göndererek "sarı yeleklilerin" cumartesi yapacağı gösteri sırasında olası şiddet olayları konusunda uyarıda bulundu.
Notta, bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi.
MÜZELER KAPALI, OPERA PROGRAMLARI İPTAL
Gösteriler, Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzelerden yapılan açıklamalarda, cumartesi kapıların kapalı tutulacağı belirtildi. Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği duyuruldu.
PARİS'İN SEMBOLLERİ KAPATILACAK
Paris'in sembollerinde Eyfel Kulesi yönetiminden yapılan açıklamada da gösteriler nedeniyle kulenin ziyarete kapalı olacağı, önceden alınan biletlerin ücretinin iade edileceği belirtildi.
Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı'nın da kapalı kalmaya devam edeceği duyuruldu.
PROTESTOLAR
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.
Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.
Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi 1043 kişi yaralanmış ve 1424 kişi gözaltına alınmıştı.
"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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