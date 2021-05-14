Kaz Dağları'nda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bayramiç ilçesinin Evciler köyü sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları'nın Düden mevkisinde meydana geldi. Kaz Dağları’nın kuzey yamacında bulunan eski Türk mezarlıklarını ziyaret etmek isteyen 4 kişi, Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Tahtakuşlar köyünden yola çıktı.

Tahtakuşlar Köyü Muhtarı Hasan Bozkurt yönetimindeki 09 AP 380 plakalı hafif ticari araç, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, araçtaki Mustafa Kapan ve Ali Topaloğlu’nu ön camı kırarak dışarıya çıkarttı. Ali Topaloğlu'nun, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kalbi duran Mustafa Kapan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu hayata döndürüldü. Sürücü Hasan Bozkurt ile araçtaki Hasan İşgören de kazadan yaralı kurtuldu.

Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; ağır yaralı Mustafa Kapan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.