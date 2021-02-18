'Frida'nın boş koltukları bağışlanacak

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Ulusal ve uluslararası birçok sanat projesini gerçekleştirmiş Bilkent Center'ın ev sahipliğinde Ankara Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle Bilkent Sahne AST'ta başlayacak olan Kadın Oyunları Festivali, Frida oyunu ile 4 Mart'ta perdelerini açacak.

Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayat hikâyesini tiyatro sahnesine taşıyacak olan 'Frida'nın başrolünde Elif Arman yer alıyor. Emre Tandoğan'ın yönettiği, Beliz Güçbilmez'in yazdığı oyun, ünlü ressamın kendine sorduğu sorulara verdiği yanıtlarla varoluş mücadelesini anlatıyor.

Festival boyunca sosyal mesafe kuralları gereği boş bırakılan koltuklara, toplumsal farkındalık yaratılması amacıyla erkek şiddeti sonucunda yaşamını yitirmiş kadınların fotoğrafları yerleştirilecek. Bu koltukların satışından elde edilen gelir, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Mor Çatı sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak.