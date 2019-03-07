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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat'ın doğusuna yönelik harekat hakkında "Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız. Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Oktay, CHP-İYİ Parti ittifakı ile ilgili olarak, "Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasında şunları kaydetti:
"Siz dolaylı olarak getirip de bunu (HDP) bir ittifakın parçasına dönüştürdüğünüzde tabii ki milletin karşısına da çıkıp 'bu ittifakın parçası da şudur' diyemezsiniz. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Doğuya gidiyorsunuz bir tanesi çıkarmıyor, öbürüne gidiyorsunuz diğeri çıkarmıyor. Bu, milletle alay etmektir. Milletimiz kendisiyle alay edilmesine asla müsaade etmez. Bunun bedelini çok ağır ödetir. 31 Mart'ta da bunu göreceğiz zaten."
FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON
Fırat'ın doğusuna operasyona dair Oktay, "Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.
Oktay, "Türkiye'ye karşı güvenlik tehdidi oluşturabilecek hiçbir faaliyete biz müsaade etmeyiz. Böyle bir şey olursa bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz, bunu yapacağız. Münbiç'te de yapacağız." şeklinde konuştu.
"Biz ne gerekirse yapacağız, burada teröristlerin varlığına ve Türkiye'ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz." diyen, Oktay, Münbiç'le ilgili de "Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.
S-400 AÇIKLAMASI
Oktay, Rusya'dan S-400 alımı hakkında, "S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz. Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok" dedi.
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