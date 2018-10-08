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Şarkıcı “bu konuda çok mütevazi olamayacağım Türkiye'nin en iyi dans eden popçusu benim diyebilirim Hadise var, Atiye var onun dışında kalan birçok kişi dans ettiğini zannediyor oturup bir izlesinler kliplerini gerçekten dans edebiliyorlar mı? Ben onlara montaj dansçısı diyorum , klipleri montajlayınca dans ediyormuş gibi duruyorlar işte” diyerek Popçular arasındaki dans polemiği fitilini ateşlemiş oldu.