Bebek parkında yürüyüş yaparken görüntülenen şarkıcı Fulin eline kaynar su dökerek yaktığını ve 2. derece yanık olduğunu söyledi
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Güzel şarkıcı Fulin geçtiğimiz gün Bebek parkında yürüyüş yaparken görüntülendi.
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Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, son şarkısı ‘Çek Kenara’ ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Ellerindeki yanığı fark eden basın mensuplarına “İki gün önce su ısıtıcısından su alırken elime kaynar su döktüm ve beni acile götürdüler 2.derece yanık oluşmuş çok acı çekiyorum” dedi.
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KYLIE İLE PİŞTİ OLDULAR!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'ın, Fulin’in klibinde haftalar önce giydiği kırmızı deri kostümle paylaşım yapmasını sorduğumuz şarkıcı “Son klibimde giydiğim kostümdü zaten stylingini ben yapmıştım , 5 gün önce sosyal medyadan haberlerini aldım bak işte Kylie de aynı kıyafeti giymiş dediler sonra baktım baya bir pişti olmuşuz kendisi de görmüştür zaten” dedi.
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ONLAR MONTAJ DANSÇISI!
Dans konusunda çok iddialı olduğunu söyleyen Fulin, Hadise ve Atiye dışındakilerin çok dans edemediğini söyledi.
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Şarkıcı “bu konuda çok mütevazi olamayacağım Türkiye'nin en iyi dans eden popçusu benim diyebilirim Hadise var, Atiye var onun dışında kalan birçok kişi dans ettiğini zannediyor oturup bir izlesinler kliplerini gerçekten dans edebiliyorlar mı? Ben onlara montaj dansçısı diyorum , klipleri montajlayınca dans ediyormuş gibi duruyorlar işte” diyerek Popçular arasındaki dans polemiği fitilini ateşlemiş oldu.
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HAYATIMDA ODUNLAR OLDU!
Aşk hayatı ile ilgili sorulan soruları cevaplayan güzel şarkıcı “Hayatımda kimse yok şuanda, ama geçmiş dönemlerde odun erkekleri hayatıma almışlığım oldu” dedi. Fulin'in spor kıyafetler altına giydiği topuklu ayakkabılar ise dikkatlerden kaçmadı.
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