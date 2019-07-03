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HaberlerFiskosFutbolcu Gökdeniz Karadeniz eşi Serra Karadeniz ile alışveriş turunda - Magazin haberleri

Futbolcu Gökdeniz Karadeniz eşi Serra Karadeniz ile alışveriş turunda

Son olarak Rusya'nın Rubin Kazan futbol takımında forma giyen ve futbola veda eden eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, eşi Serra Karadeniz ile geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yemek molasının ardından alışverişe kaldıkları yerden devam eden milli futbolcu ve ailesi, akşam saatlerine kadar alışverişin keyfini çıkardı

Gökdeniz Karadeniz

Son olarak Rusya'nın Rubin Kazan futbol takımında forma giyen ve futbola veda eden eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, eşi Serra Karadeniz ile geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde gün boyu alışveriş yapan Karadeniz ailesi, daha sonra bir restoranda baş başa öğle yemeği yedi. Yemek molasının ardından alışverişe kaldıkları yerden devam eden milli futbolcu ve ailesi, akşam saatlerine kadar alışverişin keyfini çıkardı.

 

 

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