Rubin Kazan'da Gökdeniz Karadeniz krizi yaşanıyor. Trabzonspor'dan transfer olup 10 yıl oynadığı Rubin Kazan'da futbol kariyerini sonlandıran eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in, kulüpten alacağı para tartışma konusu oldu.

Sporx'in haberine göre; Gökdeniz Karadeniz'in alacakları hakkındaki tavrını eleştiren Rubin Kazan'ın CEO'su Rustem Saymanov, "Gökdeniz'in alacaklarını bırakmasını istemiyoruz. Ona kesinlikle ödeme yapacağız. Fakir bir insan da değil ama borçların üstünde çok duruyor" dedi.

Rustem Saymanov sözlerini "Uzun süre burada oynadı ve sadece borçları düşünüyor. Bu hareketi çirkin ve onursuz" ifadeleriyle tamamladı.

Gökdeniz Karadeniz, alacaklarının ödenmesi için Rusya Futbol Federasyonu'na bulunmuştu.