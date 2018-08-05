Galatasaray ve Akhisar maçı için nefesler tutuldu. Futbolseverler Süper Kupa'nın sahibini bu akşam oynanacak ma ile öğrenecek. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray bu kupada 8. kez, Türkiye Kupası sahibi Akhisarspor ise ilk kez mücadele edecek. Süper Kupa organizasyonu, TFF 2006'dan bu yana düzenliyor ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanıyor. Kupayı en çok evine götüren takım Galatasaray. İşte Süper Kupa final maçına dair detaylar...

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 20.45

YAYIN: ATV

FATİH TERİM: SEZONA MORALLİ BAŞLAYALIM

Yeni sezonu Akhisar'la oynayacağı Süper Kupa finaliyle açacak olan G.Saray’da teknik direktör Fatih Terim’den öğrencilerine uyarı geldi. Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası yarı finalinde sürpriz bir şekilde elendikleri rakipleriyle bu kez yine bir kupa maçında karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, bir sürprize daha imza atmak istemiyor. Oynadığı 6 hazırlık maçında 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Cimbom, yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapmak istiyor. Süper Kupa karşılaşmasının ardından lige yönelecek olan Aslan’ı ardından başlayacak olan Şampiyonlar Ligi mücadeleleri bekliyor.

SAFET SUSİC: "TEK AMACIMIZ KUPAYI KALDIRMAK"

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Galatasaray ile Akhisarspor arasında yarın Konya'da oynanacak TFF Süper Kupa maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonunun çıkardığı maç kitabındaki yazısında, şunları kaydetti:

"Akhisarspor camiası olarak TFF Süper Kupa finalinde olmamız bizim için çok büyük bir gurur kaynağı.

Bu finalde camiamızı en iyi şekilde saha dışı ve saha içinde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Futbolseverlere dostluk ve saygı çerçevesinde çok güzel bir final izletmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Tüm Akhisarspor camiası bu final için hazırlandık. Bu özel gecenin sonunda tek amacımız kupayı kaldırıp, Türkiye'nin güzide ilçesi Akhisarımıza bu değerli kupayı getirerek sevincimizi taraftarımızla paylaşmaktır."

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

KONYA İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ

Konya, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı. Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı, 42 bin seyirci kapasitesine sahip.

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