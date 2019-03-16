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EŞİ YÜRÜYÜŞ DERSİ VERDİ

Rol aldığı Dali'nin Kadınları adlı tiyatroyla gecede ödül alan Hande Soral davete tek katıldı. Geçtiğimiz günlerde bir yardım gecesinde mankenlik yapıp podyumda yürüyen Soral, "Podyumda yürümek öyle göründüğü kadar kolay bir şey değil. Provalarımızı yaptık ve yürüdük. Eşim (İsmail Demirci) de daha önce bir projede mankenlik yapmıştı. Beni evde çalıştırdı" dedi.