Flaş gelişme! Son dakika: Gamze'nin ölümünde anne ve baba da dahil 9 şüpheliden 4'ü adliyede! - Güncel haberler

Gamze'nin ölümünde anne ve baba da dahil 9 gözaltı! 0:00 / 0:00

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gamze Sakallıoğlu'nun (17), 24 Ocak'ta yatağında ölü bulunmasıyla ilgili, gizli bir tanığın itirafıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden, 4'ü adliyeye sevk edildi. Anne, baba ve ablasının da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. DHA'nın haberine göre ilçede ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, geçen 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi Turcen Sakallıoğlu (52) tarafından yatağında hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze'nin boynunda izler olduğu tespit edildi. Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi 2 gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybetmesi, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.

Anne Turcen Sakallıoğlu BOYUN KEMİĞİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 4 ay tutuklu kalan Sakallıoğlu çifti, denetimli tahliye edildi. BAŞSAVCILIK, GİZLİ TANIĞIN İTİRAFIYLA HAREKETE GEÇTİ Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, dün Sakallıoğlu çiftini gözaltına almak için İstanbul'da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi. Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, daha sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Sakallıoğlu çifti, gece saatlerinde Bodrum'a getirildi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Sakallıoğlu çifti, daha sonra Mumcular Jandarma Karakolu'na götürüldü.