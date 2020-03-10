İHA

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen 6.Uluslararası İyilik Ödüllerinin bu yılki sahipleri, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program konuşan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfının dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, "Bugün bin 3 şubesi ile ülkemizde ve 149 ülkede iyiliğin adresi olan Türkiye Diyanet Vakfımız kuruluşundan bu yana iki büyük hedefi daima göz önünde bulundurmuştur. Birincisi; ülkemizde ve dünyanın her yerinde insanlığın hizmetinde olmak,İkincisi ise, yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışmak. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız; dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, din, dil, ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır. Sosyal yardımlardan eğitime, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda hayrî çalışmaları aralıksız sürdürmektedir. Müslüman azınlıkların, savaşlara, işgallere, afetlere maruz kalanların, yoksulların, gariplerin, kimsesizlerin, çaresizlerin umudu ve sevinci olmaktadır” dedi.

Gamze Özçelik’in yaptığı çalışmalarla iyilik ödülüne layık görüldüğünü belirten Erbaş, ”Yaklaşık 8 sene önce bir iyilik için gönüllü gittiği bir Afrika’dan sonra kendini adeta mazlumlara yardımcı olmaya adadı. Kamerun’da su kuyusu açarak, İdlib’de savaş mağduru olan çocukların ya da dünyanın herhangi bir yerindeki yetimlerin yardımına koşarak onlara umut ışığı olmaya devam ediyor.

Bir başka iyilik ödülü sahibi Minberci Ali Önder;Sivas’ın Suçatı beldesinde yaşayan Ali Önder, yıllardır ahşabı ince ince işleyerek minber yapıyor. 86 yaşındaki Ali dede bugüne kadar yaptığı minberleri Türkiye’nin dört bir tarafındaki camilere bağışlamıştır. Hayat hikayesi ödüle layık görülen bir diğer kardeşimiz Abdulkadir Geylani Tekgöz; girdiği cezaevinden hafız olan bir kardeşimiz.Tek bir harfini bile bilmediği Kur’an-ı Kerim’i cezaevinde öğrenerek ezberlemeye başladı. On beş ayın sonunda ise hafızlığını tamamlayarak icazetini aldı. Şimdi ise eline aldığı hafızlık meşalesiyle diğer arkadaşlarının öncüsü. Onun sayesinde cezaevindeki on üç kişi daha hafızlık eğitimi almaya başladı.

Bir diğer iyilik ödülü sahibi; Mehmet Şirin Çiçek; İstanbul sokaklarında minibüs şoförü kardeşimiz. Onun minibüsünde yolcular hem keyifli bir yolculuk yapıyor hem de minibüsün içindeki ve dışındaki afişleri okuyarak daha bilinçli bir hâlde minibüsten iniyorlar. Mehmet Şirin Çiçek, bizlere, iyiliğin bir ucundan tutmanın o kadar da zor olmadığını gösteriyor.

Ve son olarak iyilik ödülüne layık görülen isim, Ahmet Aydemir; Nevşehir Esentepe Mahallesi’nde bulunan Taşlıbel Çiçekli Cami din görevlisi. Ahmet Aydemir sayesinde herkesin hayran kalacağı bir mekan haline dönüştü. Ahmet Hoca, 1995 yılında saksılara çiçekler ekip camiye getirdi. Bir süre sonra çocukların camiye gelmesini sağlamak için çiçeklere çocukların ismini verdi. Bu sayede 300 çocuk 300 çiçekle adeta kardeş oldu. Ahmet Hoca hem çocukların camiye gelmelerini sağlamış hem de onlara sorumluluk vermiş oldu. Böylece Taşlıbel Çiçekli Cami hem çocuk açtı hem de çiçek açtı” ifadelerini kullandı.

Erbaş, 12 Mart 2020 Perşembe Günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İyilik Ödülleri Programıyla ödüllerinin sahiplerine taksim edileceğini kaydetti.