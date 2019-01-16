Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde tesettürlü haliyle dikkat çeken oyuncu Gamze Özçelik, kurduğu dernek vasıtasıyla sık sık yardımlar yapıyor.
Dün 2. Sayfa programına konuk olan oyuncu Selda Alkor, Afrika’da su kuyuları açan, Suriyeli mültecileri ziyaret edip hediyeler ve yardımlar yapan oyuncu Gamze Özçelik’i hedef alan eleştirilerde bulunmuştu. Alkor, Özçelik için “Afrika’yı bırakıp Türkiye ile ilgilensin” şeklinde konuşmuştu.
GAMZE ÖZÇELİK CEVAP VERDİ
Gamze Özçelik, ise sosyal medya hesabından yapılan yardımların, bağışların ve açılan kuyuların nasıl yapıldığını ayrıca ülke içerisindeki faaliyetleri de “Toplu cevap olsun ümidiyle” başlığını attığı bir notla açıkladı. İşte Özçelik Instagram hesabı üzerinden yaptığı o açıklama:
Bilmeden, okumadan, incelemeden konuşanlara ilk ve son kez toplu cevap olması ümidiyle...
Öncelikle bilinmesini isterim ki, yardımları yapan şahsım değil, kurucusu ve başkanı olduğum, Türkiye ve bir çok mazlum coğrafyada faaliyet gösteren Umuda Koşanlar Derneği'nin bağışçılarıdır. Bizim görevimiz bu yardımları hakkıyla yerine ulaştırmaktır. Yapılacak yardımın ulaşacağı yeri, kategorilerden yine bağışçılarımız belirlemektedir.
Ne kadar şükretsek az ki şu anda 1.5 sene önce kurulmamıza rağmen Türkiye ve dünyada toplamda 109 burslu öğrencimiz vardır. Yurtiçinde şu ana kadar ulaştığımız onlarca aile, hazırladığımız kardeş aile projeleri, erzak yardımından kömüre, battaniye ve kırtasiyeden kıyafet ve mama yardımına kadar geniş bir ağımız bulunmaktadır.
Bu böyle bilinsin ki; Allah bize ömür ve kuvvet verdikçe, ülkemiz başta olmak üzere açlığın, susuzluğun ve savaşların olduğu yokluğun olduğu, milyonlarca yetimin başı boş kaldığı topraklarda, elimizden geldiği kadar umuda koşmaya, şanlı Türk bayrağımızı sallandırmaya devam edeceğiz. Umuda Koşanlar Derneği Gamze Özçelik
Özçelilk'in açıklamalarının ardından bugün 2. Sayfa programına yeniden telefonla bağlanan Selda Alkor, "Kimse için kötü bir şey söylediğimi sanmıyorum. Gamze Özçelik'in iyilikler yapması beni mutlu eder. " dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.