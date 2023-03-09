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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gamze Sakallıoğlu'nu öldüren annesi ile babasına ağırlaştırılmış müebbet istemi
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Gamze Sakallıoğlu'nu öldüren annesi ile babasına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü bulunmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Anne Turcen Sakallıoğlu'nun cezaevinde bir gizli tanığa anlattıkları davada delil oldu

Son dakika: Gamze Sakallıoğlu'nu öldüren annesi ile babasına ağırlaştırılmış müebbet istemi
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DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gamze Sakallıoğlu'nun (17), yatağında ölü bulunmasıyla ilgili, gizli tanığın itirafıyla gözaltına alınıp tutuklanan annesi Turcen (52) ile babası Mehmet Halil (53) Sakallıoğlu hakkında, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Mazı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak 2022'de saat 07.30 sıralarında, kendisini uyandırmak için odaya giren annesi Turcen Sakallıoğlu tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin öldüğünü belirledi. Sağlık sorunu bulunmadığı ifade edilen Gamze'nin boynunda izler olduğu tespit edildi. Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi, 2 gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gamze Sakallıoğlu
Gamze Sakallıoğlu

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından evde yapılan incelemede, durum, kayıtlara, 'şüpheli ölüm' olarak geçti. Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı, 4 ay tutuklu kalıp, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

GİZLİ TANIK İTİRAFI

Anne Turcen Sakallıoğlu
Anne Turcen Sakallıoğlu

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, 26 Ekim 2022'de Sakallıoğlu çiftini gözaltına almak için İstanbul'da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi. Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınıp Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Sakallıoğlu çifti, 26 Ekim gecesi Bodrum'a getirildi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Sakallıoğlu çifti, daha sonra Mumcular Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında, aynı gün Gamze Sakallıoğlu'nun amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi M.S. (37), yengesi N.S. ve hakkında yakalama kararı bulunan erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K.'yi Bodrum'da, ablası F.K. ile eniştesi D.K.'yi (30) de Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına aldı. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S., N.S., G.S., M.S. ve D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNE VE BABA İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI

Mehmet Halil Sakallıoğlu
Mehmet Halil Sakallıoğlu

Jandarmada işlemleri tamamlanan Turcen-Mehmet Halil Sakallıoğlu ile F.K. ve R.K. de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Turcen - Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklandı, F.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, anne ve baba için 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Diğer tutuksuz sanıklar için ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İddianamede yer verilen adli tıp kurumu raporuna göre Gamze'nin ölüm nedeninin boyun kemiğinin kırık olmasından kaynaklandığı belirtildi.

POLİSİYE FİLMDEN OLAYIN ÜZERİNE ÖRTME BİLGİSİ

Dosya kapsamında şüpheli Turcen Sakallıoğlu'nun tutuklu kaldığı süre boyunca aynı koğuşta güven duyduğu kişilerin tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Gizli tanığın, "Turcen Sakallıoğlu'nun koğuşta dışlandığını ve yalnız kaldığını gördüm. Ben de genelde yalnız olduğum için tanıştık. Sohbetimiz ilerledi. Gamze'nin ölümünden yaklaşık 20 gün sonra koğuştaki eğlencede Turcen'in oyun oynayarak eğlendiğini gördüm. Bu hareketi dikkatimi çekti. Güven duydukça bazı konuları anlatmaya başladı. Birden çok kişiyle para karşılığı ilişkiye girdiğini, Gamze'nin de gördükleri nedeniyle kendisini tehdit ettiğini söyledi. Bunu söylediğinde Gamze'yi öldürmeyi düşündüğünü anladım. Hatta 'Gamze görmeseydi, duymasaydı, beni de yakmazdı' dedi. Gamze'nin de para karşılığı ilişkiye girdiğini, daha önce kürtaj olduğundan bahsetti. 'Delil bırakmadıysan bir daha da bir şey çıkmaz' dedim. Polisiye bir dizi izlediğini, olayın üzerini nasıl örtmesi gerektiği konusunda yeterince bilgi edindiğini söyledi" ifadeleri de iddianamede yer buldu.

"KOĞUŞTAKİ KAVGADA KADINI BOĞAZLADI"

Gizli tanık ifadesinin devamında, "Olayı öğrenebilmek için, olaydan sonra kendisini kurtarıp kurtaramadığını ve her yeri temizleyip temizlemediğini sordum. Bunun üzerine o gece boyunca uyumadan her yeri temizleyip, kendisine dair hiçbir iz bırakmadığını söyledi. Bir anlık boğuşma sonucu Gamze'nin gece 01.00 civarında can verdiğini, yatağa taşıdıktan sonra sabah cesedini yatakta bulmuş gibi yaptığını söyledi. Hatta 'Keşke cesedi götürüp, ormana atsaydık' dedi. Olay sonrası Gamze'nin boyun ve göğüs kısmında gördüğü morlukları anlattı. Neden morardığını sorunca boğuşma sırasında dizleri üzerine çöktüğünü söyledi. Koğuşta çıkan bir kavgada başka bir kadını dizleri üzerine çöküp, boğazladığını gördüm. Daha sonra ona, kavgada, Gamze'ye yaptığı şeyin aynısını kavga ettiği kadına da yaptığını söyledim. Koğuşta kendisini sinirlendiren kişilere karşı beni uyarıp, 'Lütfen beni tut, benim ne yapacağım belli olmaz, her şeyi yapabilirim, sen bana mukayyet ol' diyordu. Anladığım kadarıyla aile içinde çarpık ilişkileri var. Her şeyden çok paraya önem veriyor. Kendisi ceza yese bile kocasının dışarıda olması halinde mal varlığı ile kendisini rahat ettireceğini düşünüyor. Bu yüzden kocasının bu olayda bilgisi varsa dahi ceza almasını istemediğini düşünüyorum" dedi.

İddianamede gizli tanığın olayı anne Turcen'in anlattığı kadarıyla öğrendiği, dolayısıyla Turcen'in Mehmet Halil Sakallıoğlu ile ilgili ayrıntı vermemiş olabileceği, hayatın olağan akışı çerçevesinde kendisinden daha genç ve dinamik olan birinin öldürülmeye çalışılması durumunda karşılık vermesi üzerine yaşanacak arbedede şüpheli Turcen'in Gamze'yi tek başına herhangi bir yara almadan boğarak öldüremeyeceği, dolayısıyla Mehmet Halil Sakallıoğlu'ndan yardım aldığı ifade edildi.

GAMZE'NİN TELEFONUNDAN,
ÖLMEDEN 5 DAKİKA ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF ÇIKTI

İddianamede, Gamze'nin ölümünden 5 dakika önce 00:55'te cep telefonunun ön kamerasıyla çekilmiş fotoğraf tespit edildiği, siyah görüntü olan fotoğrafın kavga sırasında ya da telefonu almaya çalışırken yanlışlıkla çekildiğinin anlaşıldığı ve şüpheli Turcen'in olayı kendisine anlattığını beyan eden gizli tanığın, bir anlık boğuşma gerçekleştiği ve Gamze'nin 01.00 civarında can verdiğini söylediği ifadesindeki beyanlarıyla örtüştüğü belirtildi.

Öte yandan Gamze'nin ölü olarak bulunduğu odayı normalde kullanmadığı ve o odada hiç uyumadığının tespit edildiğine de yer verildi. İddianamede, anne Turcen ve ona yardım eden baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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